Самые высокие качели в мире открылись для посетителей в Китае

Самые высокие в мире качели открылись для гостей в городе Чунцин в центральной части Китая. Аттрацкион был внесён в книгу рекордов Гиннесса. Он представляет собой радужную арку высотой 100 м. и ещё более высокую башню для запуска желающих покататься на таких качелях. Комплекс построен у края обрыва, так что подвешенные на страховочных ремнях посетители на скорости до 130 км./ч. с криками отправляются навстречу живописной долине.
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