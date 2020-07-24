Бороться с изменением климата мешают когнитивные искажения

2020 год выдался тяжелым и вряд ли мы о нем скоро забудем. Жителям планеты пришлось столкнуться с пандемией коронавирусной инфекции и последствиями изменений климата. Когда в жизни людей возникают сложные ситуации, они стараются изо всех сил их разрешить, пытаются ухватиться за что-то стабильное, использовать имеющийся у них опыт преодоления. Активно действовать и идти на решительные перемены нам мешают когнитивные искажения.

Мэттью Кинг, эксперт по вопросам глобальной экологической безопасности: "Мы не любим изменения любого рода. Мы воспринимаем их как угрозу, предпочитаем безопасность и стабильность в той или иной степени. Люди порой склонны придавать большее значение сиюминутным интересам и потребностям, а не сосредотачиваться на том, какие выгоды (при определенном решении и выборе), они могут получить в будущем. Это - гиперболическое дисконтирование ".

Когнитивные искажения сформировались в ходе эволюции человека для лучшего выживания вида. Но иногда это работает против нас: допустим, мы можем недооценивать серьезность угрозы, например, опасности возникновения той же пандемии, или последствий изменения климата, и придерживаться этого мнения какое-то время.

Мэттью Кинг, эксперт по вопросам глобальной экологической безопасности: "Однажды затратив на какой-либо проект, время, энергию и ресурсы , мы зачастую не хотим от него отказываться, продолжаем идти тем же курсом, поскольку были сделаны вложения. Мы обращаем внимание на издержки. Это ошибка, потому что такой подход мешает нам внести изменения во множество сфер деятельности. Наш транспорт, энергетическая и продовольственная системы устарели. Но мы вложили в них финансовые средства и создали рабочие места. Как отказаться? Пример - ископаемое топливо и связанная с ним инфраструктура".

Впрочем ряд когнитивных искажений помогают нам развиваться и адаптироваться к новым ситуациям.

Мэттью Кинг, эксперт по вопросам глобальной экологической безопасности: "В нас есть потребность сравнивать себя с друзьями, сверстниками, членами семьи, другими людьми. Когда мы видим, что они что-то делают, предпринимают, с большой долей вероятности, тоже будем это делать. Когда мы замечаем, что люди носят защитные маски, скорее всего и мы их наденем. Когда мы узнаем, что кто-то водит электромобиль, использует возобновляемые источники энергии, устанавливает солнечные батареи у себя на крыше, мы возьмем это на вооружение и возможно поступим так же".

Нам надо двигаться вперед. Пути назад нет. Человеку необходимо использовать всю свою изобретательность, чтобы изменить образ жизни. Что касается борьбы с изменением климата, пандемия коронавируса продемонстрировала: политические лидеры могут, когда захотят, принимать совместно адекватные решения и действовать очень быстро. И это дает надежду на спасение планеты и нашего общего будущего.