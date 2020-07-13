Июнь: жарко даже в Сибири

Глобальное потепление становится реальностью: программа "Климат сегодня" предлагает узнать, как жила планета в июне и как крупные города борются с высокими температурами.

Сибирь ставит рекорд

В глобальном масштабе июнь 2020 года оказался самым теплым за историю наблюдений, средний показатель температуры в этот месяц был на 0,5 градуса выше нормы, зафиксированной в 1981–2010 годах. На карте аномалий температуры приземного воздуха видно, что в некоторых частях Африки и Америки месяц был теплее обычного. В южной Европе, напротив, июнь выдался более прохладным, а в Скандинавии и центральной Европе температура превышала среднестатистическую.

Но самые заметные изменения отмечены в Сибири, где уже первые месяцы текущего года были намного теплее обычного. В этом обширном регионе в прошлом месяце некоторые районы оставались прохладными, а вот в Сибирской Арктике в июне зафиксировали волны жары. Они принесли в город Верхоянск температуру в 38 градусов.

С чем связана такая температурная динамика?

Мартин Стендал из Датского метеорологического института поясняет: "С самого начала весны мы наблюдали температуры выше среднего, а затем на протяжении нескольких недель на севере Сибири действовал антициклон. Ну, а июнь и июль - это белые ночи, когда солнце светит практически круглосуточно, что и приводит к резкому повышению температур".

Аномальные температуры, июнь. Wilks, Jeremy/

Коридоры и фонтаны против жары

Как европейские города адаптируются к высоким температура? Наша съемочная группа побывала во Франкфурте. Это - один из самых жарких городов Германии, там нашли способ взять тепло под контроль.​ Например, благодаря "вентиляционным коридорам" - так специалисты называют зоны без высотных зданий и с большим количеством насаждений, они открыты для ветров, дующих из пригорода.

В городе, где прошлым летом были зафиксированы рекордно высокие температуры, такое планирование пространства - часть политики по адаптации к изменению климата.

"Конечно, сначала мы должны взглянуть на город в целом и понять, как соединить районы холодного и свежего воздуха с застроенными кварталами с помощью вот таких "вентиляционных коридоров". В городе нужны маленькие зеленые острова: парки, деревья, бульвары, плюс - новые решения, которые мы внедряем. К примеру, повсеместный свободный доступ к питьевой воде, мы налаживаем его через сеть питьевых фонтанов в разных частых города", - рассказывает Ханс-Георг Даннет, глава департамента по адаптации к климатическим изменениям.

Для некоторых новых зданий обязательно наличие зеленых крыш и засаженных террас, домовладельцам город выдает субсидии. Лара-Мария Мор возглавляет проект "Франкфурт освежается". Она поясняет: "Зеленые крыши дают множество плюсов: они и защищают здание, и изолируют его, и охлаждают. Это позволяет снизить затраты на содержание. Насаждения поглощают шум, фильтруют пыль, почва впитывает дождевую воду во время ливней. Каждый житель получает новую среду обитания, это верно и для птиц и насекомых".

Грамотное управление водными ресурсами также позволяет быстрее взять жару под контроль.

В городе делается ставка на пористые поверхности, они способствуют испарению влаги и охлаждению воздуха. За пределами городской черты специалисты оптимизируют сбор дождевой воды. Изменения на первый взгляд невелики, но позволяют противостоять растущим из года в год температурам, обеспечивая горожанам комфорт и прохладу.

Маурис Вагнер из экологического департамента муниципалитета убежден: "Если мы сейчас ничего не будем делать, последствия не заставят себя ждать. Для людей из группы риска жара - это очень серьезно, вплоть до смертельного исхода. Надо понимать, что пострадают и молодые, здоровые представители общества. От жары в городе резко снизится качество жизни, если мы будем сидеть сложа руки".