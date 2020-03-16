Европа: самая теплая зима позади

Пришло время вписать новую страницу страницу в книгу рекордов: минувший февраль, отмечают специалисты, был вторым самым теплым в мире. И не только!

Euronews Wilks, Jeremy

Европа поставила собственный рекорд: весь зимний период - с начала декабря до конца февраля - оказался почти на 3,5 градуса выше среднего показателя 1981-2010 годов, что ставит европейскую зиму-2020 на первое место как самую теплую за историю наблюдений. Карты и графики, предоставленные службой контроля за изменением климата "Коперник", наглядно демонстрируют: прошлый месяц в Антарктиде был теплее обычного, а в Австралии, напротив, - чуть холоднее. Февраль в Европе оказался намного мягче, чем в предыдущие годы, а в Сибири и Средней Азии столбик термометра поднимался до отметок, намного превышающих норму для этого сезона.

Euronews Wilks, Jeremy

Ученые продолжают бить тревогу по поводу дальнейшего таяния арктического льда, его площадь уменьшилась на 850 тысяч квадратных метров (для сравнения, речь идет о площади континентальной Франции и Италии вместе взятых).

Мы отправляемся в местечко Абиску на севере Швеции, где из-за изменения климата среднегодовая температура теперь имеет положительное значение, тогда как традиционно здесь привыкли к "минусу". Что означает потепление для жителей региона? Кит Ларсон, климатолог, рассказывает: "На нашей местной метеостанции мы проводим замеры температуры с 1913 года! Одновременно естественным термометром являются здешние деревья". Почему? Карликорвые растения в условиях потепления пошли в рост...

Замеры доказывают: Абиску нагревается как минимум в два раза быстрее, чем остальной мир. Ларсон говорит о таком явлении, как "петля обратной связи": когда снег и лед тают из-за повышения температуры, они отражают меньше солнечного света, что ускоряет процесс таяния...

"С 1989 года (за исключением 2010) все зимы были сравнительно теплыми. Речь не идет о том, что здесь не холодно - Арктика остается Арктикой! Но устойчивость морозов мы потеряли".

euronews Wilks, Jeremy

В туристическом центре Национального парка Абсику экспозиция отражает изменения, которые претерпел местный ландшафт. А гид Ло Фишер рассказывает: "Выше в горах у нас живет полярная лиса, а теперь из-за потепления к нам стала захаживать и лисица обыкновенная. Когда они встретятся, рыжая лиса вытеснит арктическую".

Изменение климата лишает достаточного пропитания оленей. На это обращает внимание местный житель Томас Кухмунен, представитель саамов, народности северной Швеции, Норвегии и Финляндии. Почему? Потепление означает больше осадков, а дожди осложняют доступ к лишайнику для оленей, которых разводит Томас. Животным не хватает пропитания.

Он признается, что будущее для него неопределенно: "Мы спрашиваем наших стариков: "А вы что делали, когда зимы были теплыми? Они отвечают: "В наше время такого не было!"

Томас беспокоится и о следующем сезоне, и о зиме для следующих поколений... сохранится ли это время года в Арктике?