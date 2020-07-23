В Новосибирской области ЧС из-за засухи

В Новосибирской области объявлен режим чрезвычайного положения из-за засухи: серьёзных дождей в регионе не было уже 5 месяцев. Некоторые районы ещё раньше ввели аналогичные меры у себя. Фермеры несут огромные потери, прямые и косвенные убытки могут достичь 10 миллиардов рублей.

Режим ЧС поможет защитить крестьян от претензий кредиторов. Власти региона рассматривают меры поддержки производителей, которые должны быть введены осенью. Фермеры говорят, что финансовые потери — лишь часть проблемы:на следующий год может не хватить посевного материала, а скоту может не хватить на зиму корма.

Такие же серьёзные проблемы испытывает сельское хозяйство во многих южных регионах России, от Ростова до Алтая. Ранняя весна сменилась жарким летом, а из-за малоснежной зимы запасов в водохранилищах не хватает.