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Польша

Выборы в Польше: Дуда - 50,4%, Тшасковский - 49,6% (экзитпол)

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 Вероника Доваль  & Euronews
Выборы в Польше: Дуда - 50,4%, Тшасковский - 49,6% (экзитпол)
Авторское право  Czarek Sokolowski/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, распространенные Польским телевидением в воскресенье после закрытия избирательных участков. Согласно подсчетам социологов, Дуда набрал 50,4% голосов, его конкурент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа", - 49,6%.

Дуда заявил, что рад своей победе и поблагодарил соотечественников за поддержку. Тем временем Тшасковский выразил уверенность, что окончательные итоги второго тура выборов будут в его пользу. "Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса", - сказал он.

Статистическая погрешность обнародованного экзитпола составляет 2%. Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов.