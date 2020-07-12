Выборы в Польше: Дуда - 50,4%, Тшасковский - 49,6% (экзитпол)

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, распространенные Польским телевидением в воскресенье после закрытия избирательных участков. Согласно подсчетам социологов, Дуда набрал 50,4% голосов, его конкурент - мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа", - 49,6%.

Дуда заявил, что рад своей победе и поблагодарил соотечественников за поддержку. Тем временем Тшасковский выразил уверенность, что окончательные итоги второго тура выборов будут в его пользу. "Мы говорили, что будет близко. Так и есть. Но я абсолютно убежден, что мы победим. Нужно только подсчитать голоса", - сказал он.

Статистическая погрешность обнародованного экзитпола составляет 2%. Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия должна представить в течение 48 часов.