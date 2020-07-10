Польша: встречи перед выборами

В Польше завершилась избирательная кампания перед вторым туром выборов президента. В субботу, в день тишины, запрещена любая форма агитации.

Действующий польский лидер Анджей Дуда баллотируется на второй срок при поддержке правящей в стране партии "Право и справедливость". Он встретился со сторонникам на юго-востоке страны и еще раз подчеркнул, что самое главное для него — семья с традиционными ценностями и союзом мужчины и женщины.

"Эти выборы решат, что произойдет с Польшей, каким государством станет Польша, будет ли оно основано на ценностях, которые дороги мне и многим из нас, которые имеют огромное значение, когда мы смотрим на них сквозь призму нашей истории", — сказал Анджей Дуда.

Кандидат от крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" мэр Варшавы Рафал Тшасковский побывал на юго-западе республики.

"Дамы и и господа, давайте сделаем это ради них, ради наших детей, ради наших внуков, давайте выберем толерантную, открытую Польшу, которая с улыбкой протягивает руку тем, кто думает иначе, давайте выберем Польшу, в которой мы не будем разделены, Польшу, в которой нет тех, у кого прав больше, чем у других", — заявил Рафал Тшасковский.

Наблюдатели отмечают, что воскресное голосование станет также и референдумом в отношении будущего Третьей республики — либерально-демократического конституционного порядка, который был установлен после падения коммунистического режима.