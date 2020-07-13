Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши — избирком

Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 99,97% бюллетеней.

Как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а его конкурента Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших.

Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует опубликовать уже в понедельник. Как проинформировали ранее представители Ipsos, статистическая погрешность их уточненного исследования составляет около 1%.

Но прошедшей ночью ни один из кандидатов не решился объявить себя победителем, настолько мал разрыв между ними.

"Я благодарен всем моим соотечественникам, которые проголосовали на этих выборах, тем, кто приложил много усилий, чтобы иметь такую возможность. Я благодарю вас всех от всего сердца, потому что такая явка-прекрасное отражение нашей демократии", — сказал Дуда.

"Леди и джентльмены, мы говорили о минимальном перевесе, и он минимален. Но я абсолютно убежден, что мы победим", — обратился к своим сторонникам Тшасковский.

Явка избирателей, по данным социсследования, составила 68,9%.

В своей кампании Дуда активно защищал традиционные ценности, обещая при этом продолжать повышать уровень жизни. В то время как Тшасковский обязался сохранить популярные программы расходов на социальное обеспечение и восстановить конституционные нормы.

Даррен Маккафри, Euronews:

"Толпа в восторге. Оба кандидата идут ноздря в ноздрю - стране придется ждать, пока не будут подсчитаны все голоса, но эти выборы показали, насколько разделена Польша, и это вряд ли изменится, независимо от того, кто в конце концов победит".