Сотрудники авиакомпаний боятся социального демпинга

В Европе - нелетная погода: на фоне пандемии авиационная отрасль оказалась перед перспективой жесткой борьбы за предел рынка, а значит, и за выживание. Как это отразится на работниках сектора?

На фоне локдауна планетарного масштаба крупные европейские перевозчики - Air France, Lufthansa и British Airways, объявили о сокращении десятков тысяч рабочих мест. Увольнений и временной безработицы не избежать и сотрудникам лоукостеров.

Во Франкфурте мы встречаем Франческу Ринальди. Стюардесса входит в состав комитета, представляющего интересы экипажей Ryanair, базирующихся в Германии. Сотрудники здесь зарабатывают немного - от 1220 до 2000 евро. Во время карантина доходы сократились. Каждый день Франческа связывается с коллегами по профсоюзу со всей Европы.

Дамьен Мургё, стюард из Франции, рассказывает по видеосвязи: "Во Франции компания предложила сократить нам занятость и зарплату на 10%. В результате наш доход упадет до 900 евро нетто. Это чистой воды шантаж. Нам сразу дали понять, что если мы не согласимся, у них на примете - 27 "лишних" человека, которых могут уволить".

На очереди - видеочат с Испаний. Франческа рассказывает о ситуации в Германии коллеге. Густаво Силва - бортпроводник и профсоюзный лидер.

"Здесь, в Германии, они угрожают - и косвенно, и прямо - отмечая избыток сотрудников. Говорят, что из 940 членов экипажа им не нужны не более 540, - говорит Франческа. - Я хотела узнать, как обстоят дела в Испании, Вас шантажируют?"

"У нас в Ryanair говорят: либо вы подпишитесь на наши условия, либо впереди - 351 увольнение. Это не переговоры, это диктат. К тому же они отказываются от соблюдения последних нормативов по охране труда. Мы наблюдаем яркий пример социального демпинга. Наша коллега, в одиночку воспитывающая ребенка и получающая неполную зарплату, вынуждена ходить в "Красный крест" за бесплатными продуктами. У нее не хватает денег даже на десять дней в месяц".

На очереди - плохие новости из Праги: там, как выясняется, компания уволила трех членов местного профсоюза. Коллеги Франчески - теперь официальные безработные.

"Все авиакомпании переживают кризис, и каждый перевозчик находится в процессе сложных переговоров, - отмечает Франческа. - Если мы позволим Ryanair вновь скатиться до авиадемпинга, как это было в 90- е годы, мы дадим сигнал другим компаниям: берите на вооружение эту модель, копируйте ее! Мы должны избежать такого сценария, вот почему мы продолжаем борьбу".

Euronews попросил представителей Ryanair об интервью, но компания отказалась. Франческа тем временем рассказала нам, что значит для нее работа бортпроводницы: "Это была моя мечта с детства. Я была последним ребенком в традиционной многодетной семье с юга Италии, всегда хотела вырваться на свободу и путешествовать".

Сегодня эта мечта - под угрозой. Как сложившаяся ситуация влияет на коллег девушки?

"Люди испытывают страх - боятся увольнений, боятся, что не хватит денег до конца месяца. У некоторых - эмоциональные, психологические проблемы, кто-то идет к специалисту, кто-то жалуется на бессонницу. Представьте, что что человек в таком состоянии должен заботиться о 180 пассажирах, ясно, что это рискованно".

Мы едем в Бонн где узнаем: экипажи авиакомпаний - не единственная жертва коронавируса в авиации. Кризис больно ударил и по пассажирам. В локдаун перевозки заморожены, многие компании не возвращают деньги за отмененные рейсы, ссылаясь на "чрезвычайные обстоятельства". Жители Бонна, Себастьян и Биной, пытаются добиться возмещения своих издержек.

"Наше решение протестовать - верное. Компания надеется, что люди сдадутся и закроют рот, как только получат отказ в возмещении", - говорит Себастьян.

Себастьян и Бинйо собирались на Майорку в компании друзей. Однако карантин сорвал их планы: с Пасхальных каникул друзья пытаются вернуть деньги за несостоявшийся рейс - в совокупности 1700 евро.

"Я уже отправил несколько заявок, касающихся вылета на Майорку, - говорит Себастьян. - Написал заявку на возмещение стоимости билета, но пока мои запросы отклоняли. Они предложили ваучер на меньшую стоимость. А вот что касается обратного рейса, то мне пока вообще ничего не ответили. 84% клиентов Ryanair, как и мы, все еще ждут возврата денег за отмененные рейсы ".

"Так нельзя поступать! - возмущается Биной. - Если другие компании будут вести себя таким образом, они быстро потеряют клиентов и обанкротятся".

В Дюссельдорфе, в региональном агентстве по защите потребителей, мы встречаемся с Анке Херинг и Беате Вагнер. Вместе они разработали новое приложение "Проблемный полет". Новинка быстро набрала популярность: ее загружают до 600 раз в день.

"Сегодня люди сталкиваются с огромным количеством отмененных рейсов, - рассказывает Анке. - Авиакомпании отправляют им сообщения: "Ваш рейс отменен, мы предлагаем вам ваучер". - Но люди обычно такой замены не хотят ваучеров, им нужно вернуть деньги. По идее, они должны получить возмещение за заранее оплаченные билеты в течение семи дней. Пассажирам не всегда легко найти нужные адреса, контакты авиакомпаний (они умеют их маскировать). Наше приложение генерирует образец письма на английском или немецком языках, там автоматически появляется нужный адрес - и ваше письмо уходит".

Беата Вагнер напоминает: "Рейсы, вылетающие с территории ЕС, попадают под регламент Евросоюза в сфере воздушных перевозок. Там четко определены действующие правовые нормы. Если рейс отменен, пассажир может либо выбрать полное возмещение, либо получить новый билет. То есть он вправе решить: "Хочу вернуть свои деньги" или "Согласен на ваучер, чтобы лететь позже".

Пустые терминалы, финансовые потери, разногласия между перевозчиками и пассажирами. Вернется ли отрасль к нормальному функционированию и когда? И - немаловажно - за чей счет?