Аннулированные рейсы: пандемия затрудняет выплату компенсаций

Ассоциация потребителей Франции Que Choisir пообещала подать в суд на 57 авиакомпаний, чтобы клиенты могли получать компенсацию за аннулированные рейсы в соответствии с законодательством ЕС.

Эксперты ассоциации проанализировали условия возврата денег, предложенные 76 авиакомпаниями, менее четверти их них следуют правилам, установленным в регламенте ЕС "О правах пассажиров". Многие авиалинии, в свою очередь, опасаются банкротства, если начнут выплачивать компенсации в течении 7 положенных дней. Вместе с тем ассоциация Que Choisir просит клиентов проявить гибкость и не отказываться от ваучеров и призывает авиакомпании не навязывать свои условия возврата средств и предоставлять клиентам право выбора.

Управляющий директор профессиональной ассоциации "Airlines for Europe" Томас Рейнарт говорит, что в условиях пандемии невозможно соблюдать регламент ЕС.

"Мы просим внести поправки в регламент ЕС о правах авиапассажиров, сейчас мы теряем много денег и не всегда можем оформить возврат средств в случае аннулированного рейса. Этот регламент был разработан для нормальных условий".

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, европейские авиалинии должны вернуть клиентам свыше девяти миллиардов евро. При этом по уточненным оценкам, коллапс авиапассажирских перевозок может привести к потере 6,7 млн рабочих мест в авиаиндустрии, если ограничения на полеты будут действовать в течении трех месяцев. От каждого рабочего места в отрасли зависят еще 24 в других сферах экономики.