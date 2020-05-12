Любляна возобновляет международные рейсы

Во вторник международный аэропорт Любляны — столицы Словении — вновь открыт для международных рейсов, как из Европы, так и из других частей света.

В руководстве аэропорта отмечают, что понадобится несколько недель на то, чтобы войти в ритм работы по новым правилам. Заперт на международные рейсы в других гаванях страны останется в силе минимум до 12 июня.

Бригита Зорец, официальный представитель аэропорта:

"Пока что пассажиры, пересекающие границу Словении, должны будут пройти семидневный карантин. К концу мая, когда воздушное движение станет более оживлённым, мы пересмотрим нынешние меры — возможно, они будут и ослаблены".

Те страны, где частично сохраняется воздушное движение, требуют от пассажиров соблюдения правил. Так, в Париже внимательно следят за ношением масок. Авиакомпания Air France помимо этого обязательно проверяет температуру всем прилетающим и улетающим.

Путешественники, во всяком случае некоторые, не считают это неудобством: наоборот, так они чувствуют себя увереннее.

"Я учусь в Лондоне, так что я здесь на пересадке из Китая. Я чувствую себя в безопасности, потому все тут носят маски".

Робер Гаспар, журналист:

"Люди носят маски, следуют правилам, которые по громкой связи озвучивают каждые несколько минут, все новые требования написаны повсюду. Люди осторожны и соблюдают дистанцию".

Крупнейшие авиакомпании мира говорят о готовности возобновить полёты уже в первой половине лета. Однако власти европейских стран пока не готовы сказать, будут ли к этому времени открыты границы.