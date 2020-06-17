Черепаха, спасшая свой вид от вымирания

Галапагосский национальный парк Эквадора выпустил на свободу 15 гигантских черепах, поставив таким образом точку в реализации программы их размножения в неволе. Проект помог спасти этих животных от вымирания: с начала 60-х в парке были выращены более 2000 черепах.
Среди новых "выпускников" - Диего, столетний самец гигантской черепахи, давший потомство в 800
особей. Сейчас он отправляется на заслуженный отдых на свой родной остров Эспаньолу, прожив в Галапагосском парке на Санта-Крузе 80 лет.
50 лет назад на необитаемом острове Эспаньола остались лишь 2 самца и 12 самок гигантских черепах Chelonoidis hoodensis. Диего привезли в Эквадор из зоопарка Сан-Диего в Калифорнии, куда он в своё время был доставлен с острова Эспаньола совсем крошкой в начале 20-х годов.
Галапагосские острова на западе Эквадора в 1978 году стали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальное биоразнообразие, в 1985 году - всемирным биосферным заповедником. Найденные здесь виды сыграли ключевую роль в развитии теории эволюции Чарльза Дарвина, а Диего стал символом сохранения уникальной местной фауны.
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