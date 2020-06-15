Токио активизирует подготовку к Паралимпиаде

«Паралимпийские игры в Тоико отложены до следующего года. Но подготовка к ним не прерывается. Это мероприятие - возможность для страны отдать дань параспорту и отметить роль в обществе людей с ограниченными возможностями.

... Чиаки Такада, жительница японской столицы, идет на тренировку. От своего дома до стадиона спортсменка с ослабленным зрением добирается сама, ей в помощь - специальная городская инфраструктура, разметка и сигнализация, разработанные специально для людей с ограниченными возможностями.

Тиаки уже принимал участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Для состязаний в Токио она отобрана для спринта и прыжков в длину (легкая атлетика - один из 22 видов спорта, допущенных к Паралимпиаде).

"Представлять свою страну на Играх - воплощение моей мечты, - рассказывает девушка. - Инвалидность - это просто одна из особенностей человека, мы ничем не отличаемся от других. Я хочу, чтобы Игры помогли разрушить барьер между инвалидами и остальным обществом".

Япония при подготовке Игр делает ставку на принципы инклюзии. На практике это означает оптимизацию городского пространства, инфраструктуры. Беспрепятственный доступ на вокзалы, в терминалы аэропорта позволяет людям с ограниченными возможностями жить активнее и комфортнее.

Юрико Ода, директор сообщества Wheelog, разработавшего приложение для помощи инвалидам, рассказывает: "Информирование о доступности японских городов для колясочников сейчас удовлетворительно. Люди обмениваются полезными сведениями: где, к примеру, в городе расположены широкие лифты, специально оборудованные туалеты, рестораны. У меня возникло ощущение, что страна в целом использует грядущую Олимпиаду и Паралимпийские игры, чтобы полностью преобразиться".

Кацура Эньо, заместитель директора проекта по подготовке Олимпиады Tokyo 2020 , уточняет: "Успех Паралимпийских игр очень важен для Токио! Все эти преобразования в городе - они ведь не только для людей с ограниченными возможностями. Они полезны и матерям с колясками, и пожилым. Токио - стареющее общество, поэтому мы стараемся, чтобы инфраструктура послужила нам и после Игр".

Ставка на долговечность, комфорт, устойчивость при организации городского пространства: японские власти хотят, чтобы столица была адаптирована для жизни и развития всех членов общества на поколения вперед. Вслед за Токио преобразования коснутся и других городов.

Генеральный директор Токийского Оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто пригласил журналистов в свой офис с видом на Олимпийскую деревню. "60% инфраструктуры у нас уже развернуто, осталось возвести еще девять новых площадок, - рассказывает и показывает Муто. - По окончании состязаний район Залива, скорее всего, станет спортивной площадкой для молодежи. Благодаря Токийским Играм идеи универсальной архитектуры и универсальной доступности укоренятся в сознании. Сегодня наша самая важная концепция - концепция инклюзивного общества"!.

Япония также расширяет информированность общества об инвалидности и инвалидах. Подключая к разговору и самых маленьких. Ясуси Ямаваки, президент Фонда поддержки паралимпийского спорта, комментирует: "Дети все схватывают быстрее, потому что у них нет предвзятых идей. Мы поняли, что учить малышей, которые в свою очередь проинформируют родителей - путь гораздо более быстрый, чем казалось раньше. У нас современный город. Токио - один из самых передовых мегаполисов мира, образец универсального дизайна, но одновременно это - город исторический с его храмами, святынями и традициями. Приезжайте к нам, и не только ради Паралимпиады: вы узнаете Токио, вы узнаете Японию!"

Для Японии Паралимпийские игры - больше, чем спортивные состязания. Состязания пройдут под лозунгом "Объединенные эмоциями". Мероприятие - важный сигнал обществу: в жизни существуют лишь те ограничения, которые мы накладываем на себя сами!