Сенегал избран местом проведения юношеских Олимпийских игр 2022 года. Такое решение единогласно принял Международный олимпийский комитет на своей сессии в Буэнос-Айресе. Игры в Сенегале станут первым олимпийским соревнованием на африканском континенте.
Юношеская Олимпиада-2022 пройдёт в Сенегале
Юношеская Олимпиада-2022 пройдёт в Сенегале
Маки Салл, президент Сенегала: "Ваше решение беспрецедентно в истории Олимпийского движения. Это большая честь для нашей страны и нашего континента".
Ранее на сессии МОК в южнокорейском Пхенчхане было принято единогласное решение о проведении юношеских Игр в Африке. Кроме Сенегала за это право боролись ещё три африканские страны: Ботсвана, Нигерия и Тунис.
Соревнования в Сенегале будут проводиться в трёх приморских городах: Дакаре, Дяньядьо и Сали. Президент Сенегала Маки Салл аявил, что государство поддержит проект строительства 50-тысячного олимпийского стадиона.
Юношеская Олимпиада-2018 проходит в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.