Дзюдо: честь в спорте и в жизни

Дзюдо, как и другие виды спорта, стоит на паузе: из-за коронавируса пересмотрен календарь состязаний на этот год. В ожидании возможности вновь вернуться в строй спортсмены продолжают рассказывать Euronews о качествах, без которых в дзюдо не преуспеть

Паула Парето, чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года, Аргентина: "В дзюдо прекрасная философия. На соревнованиях мы наблюдаем честь, дружбу и товарищеские отношения. Меня воспитали на этих ценностях, я применяю их в своей повседневной жизни.

Наш учитель объяснял нам: дзюдо означает "мягкий путь". Он рассказывал, как Дзигоро Кано, отец этого спорта, наблюдал за снегопадом зимой. Он заметил, что самые тонкие ветви не ломались под тяжестью снега, а вот толстые трескались. Дзигаро Кано понял, что тонкие ветви гнулись под тяжестью, а более крепкие сопротивлялас - пока не ломались. Это хороший пример того, что дело - не в наличии силы, а в том, как ею распорядиться".

Аксель Клерже, призёр чемпионатов Франции, Европы и мира, Франция: "Я - отец, и для меня важно учить сына уважению, чести и самоконтролю. Это, на мой взгляд, главные ценности. Мне не нравится, когда люди злятся без видимой причины. Я хотел бы объяснить сыну, что без причины мы не должны сердиться, для этого нужно иметь веские основания, нужно всегда уважать других, независимо от возраста. Считаю, что привить мальчику честь очень важно, потом что самое главное - гордиться тем, кем ты стал в человеческом плане".

Сумия Ирауи, чемпион Африки, Марокко: "Честь - одна из самых важных ценностей для меня,. Разумеется, потому. что у меня есть привилегия быть дзюдоистом и представлять спорт".