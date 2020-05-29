Дзюдо: честность как условие победы

Дзюдо, как и другие виды спорта, стоит на паузе: из-за коронавируса пересмотрен календарь состязаний на этот год. В ожидании возможности вновь вернуться в строй спортсмены продолжают рассказывать Euronews о качествах, без которых в дзюдо не преуспеть.

Саги Муки Муки, чемпион мира, чемпион Европейских игр, Израиль: "Каждый день дзюдо помогает узнать больше о себе самом. Больше узнать о своих возможностях, понять, кто ты такой. Чтобы добиться настоящего успеха, нужна предельная честность с собой и со своим окружением"

Сумия Ирауи, чемпион Африки, Марокко: "Искренность - важное качество. Вы должны быть честны с собой. Хотите идти вперед? Тогда не лгите себе. Одновременно вы должны быть честны с другими. Благодаря этим принципам, ценностям дзюдо мне удалось справиться со многими трудными моментами в жизни".

Аксель Клерже, призёр чемпионатов Франции, Европы и мира, Франция: "Дзюдо сильно изменило меня. Спорт всегда был мне опорой, определил мою жизнь. Я встретился с женой благодаря дзюдо, вся моя семья занимается этим видом спорта. Дзюдо позволило мне объехать весь мир, открыть иную культуру. И, конечно, сформировало мою личность. Да, честность важна, особенно в любви и в дружбе, важно честно высказывать свое мнение".