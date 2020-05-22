Дзюдо: искусство смелости

Дзюдо, как и другие виды спорта, стоит на паузе: из-за коронавируса пересмотрен календарь состязаний на этот год. В ожидании возможности вновь вернуться в строй спортсмены продолжают рассказывать Euronews о качествах, без которых в дзюдо не преуспеть.

Доминик Рессел, серебряный призер Чемпионата Европы, Германия: ’Храбрость очень важна в дзюдо, вам нельзя бояться упасть. И сложных противников не следует бояться. Вы всегда должны просчитывать шаги и сохранять уверенность, даже если перед вами - более сильный спортсмен".

Миклош Унгвари, серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, многократный победитель чемпионата Европы, Венгрия: "В моей карьере случались периоды, когда я переживал очень болезненные личные обстоятельства. Например, когда ушел из жизни мой дед. Мне тогда понадобились силы. Уверен, что спорт помог мне справиться со сложностями, он помогает во всех областях жизни. Да, дзюдо учит держать удар, оставаться на ногах, несмотря на любые трудности, которые преподносит вам жизнь".

Сабрина Фильцмозер, участница летних Олимпийских игр, Австрия: "Я приехала в Непал ради гор, Гималаев. Но я также хотела поддержать тамошних дзюдоистов, среди них немало очень преданных спортсменов. Я общалась с дзюдоистами в разных уголках мира, это особое сообщество, спортсмены тесно связаны между собой. Думаю, что после землетрясения в Непале люди очень высоко поставили планку, шаг за шагом они своего добьются. Дзюдо - это спорт, который сочетает совершенствование духа и тела. Дети здесь знают об этом с раннего возраста, это помогает им двигаться вперед".

Мартина Трайдос, чемпионка Европейских игр и чемпионата Европы 2015 года, призёр чемпионатов Европы и мира, Германия: "Вам нужно проявить мужество, когда вы выходите на татами, лицом к лицу со спортсменом, который занимает высокую строчку в мировом рейтинге, которому вы, возможно, уже пять раз проигрывали. Вам необходимо набраться смелости и продолжать борьбу за победу, вам нужна смелость, чтобы верить в себя!"