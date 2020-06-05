Дзюдо: схватка скромных

Дзюдо, как и другие виды спорта, стоит на паузе: из-за коронавируса пересмотрен календарь состязаний на этот год. В ожидании возможности вновь вернуться в строй спортсмены продолжают рассказывать Euronews о качествах, без которых в дзюдо не преуспеть.

Тедди Ринер, двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы, многократный чемпион Франции, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо (Франция): "Скромность - очень важное качество, особенно для людей, добившихся успеха. Эта черта позволяет говорить о себе, не забывая, откуда ты пришел, четко понимать что да, у тебя есть сильные стороны, но немало и слабостей".

Мартина Трайдос, чемпионка Европейских игр и чемпионата Европы 2015 года. Призёр чемпионатов Европы и мира (Германия): "Скромность в дзюдо проявляется очень просто: лучший в категории может оказаться лицом к лицу с худшим. В дзюдо нужно об этом помнить.

И на татами может случиться всякое: например, лучший дзюдоист мира может встретиться с человеком, занимающим в рейтинге сотую строчку. Скромность важна в такие моменты, нельзя недооценивать противника".

Идалис Ортиз, олимпийская чемпионка (Куба): "Дзюдо меняет людей в лучшую сторону. Этот спорт встраивает в наши гены такие понятия, как уважение, вежливость и скромность У меня никогда не было шанса тренироваться с чемпионом мира или Олимпийских игр. Мне нравится передавать навыки детям. Для меня все равны, вот почему так важно ладить с людьми. Если у кого-то есть вопросы, сомнения, на них нужно отвечать с любовью".