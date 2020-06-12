Немецкая опера возрождается после карантина

Коронавирус почти на три месяца поставил зрителя из ФРГ в режим ожидания. Но сегодня в Берлине к возрождению после карантина готовится Немецкая опера в Берлине. Первым любителям классической музыки покажут "Золото Рейна" Рихарда Вагнера.

Мифические божества и русалки, карлики и великаны, любовь и соперничество. Персонажи знакомые, темы не проходящие, санитарные требования - новые. От экстравагантных декораций пришлось отказаться. Спектакль будет проходить на открытом воздухе.

Дитмар Шварц, директор Немецкой оперы: "Изначально мы пошли на это лишь ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации. ЧС заставляют быть находчивыми. А в итоге мы поняли, что это и было единственно верным решением"

Спектакль пришлось немного сократить. Социальную дистанцию необходимо соблюдать и музыкантам: поэтому задействованы лишь 22 оркестранта.

Нил Барри Мосс, постановщик: “В нашем распоряжении - потрясающее место с не менее потрясающей историей. Здесь нам удалось создать довольно странную, ни на что не похожую постановку. А что еще можно было сделать со столь известным произведением? У меня с самого начала другого варианта и не было".

Предполагается, что возможность посещать театры и концертные залы поменьше появится у жителей Германии к концу лета.

Нил Барри Мосс, постановщик: “Это очень важно. Многие принимают культуру как должное. Но на самом деле существовать без нее просто невозможно. Это основное право человека - иметь доступ в культурной жизни".

800 билетов на 5 ближайших спектаклей были раскуплены всего за 12 минут после поступления их в продажу.

Йона Каллгрен, корреспондент Euronews: “Пусть всего лишь "зеленый театр", укороченная версия вагнеровского "Золота Рейна", но это, тем не менее, настоящий музыклаьный прорыв, возвращение к нормальной жизни! "