"Пюи-дю-Фу" и другие европейские парки развлечений ждут гостей

Ежегодно французский парк Пюи-дю-Фу принимает более 2 миллионов посетителей. Но сегодня его аллеи пусты. Из-за пандемии коронавируса туристы не могут попасть на эту гигантскую средневековую ярморку развлечений вот уже почти три месяца.

Но скоро все изменится. Сообщение о том, что здесь вновь ждут любителей исторических приключений, появилось на странице "Пюи-дю-Фу" в Twitter.

Лоран Альбер, управляющий директор "Пюи-дю-Фу", говорит: "Мы готовы к открытию: я имею ввиду актеров и весь персонал, который встречает гостей. Мы разработали специальные протоколы и к 11 июня будем во всеоружии".

Французское правительство позволило тематическим паркам открыться 2 июня. Но "Пюи-дю-Фу" понадобилось еще немного времени, чтобы адаптироваться к новым санитарным правилам.

Людивин Комбалбэр, актриса, рассказывает: "Мы кое-что поменяли в хореографии, чтобы держаться как минимум в метре от партнеров, не касаться друг друга".

Совсем перенестись в Средневековье и забыть о новой реальности в эпоху COVID-19 не удастся и зрителям. Повсюду гели-антисептики. Специальные разметки напоминают об обязательной социальной дистанции.

Оливье Берьо, костюмер, говорит, что посетители смогут получить защитную маску прямо при входе: "Ну, а вообще, люди ждут, когда же правительство наконец выпустит ясные и четкие рекомендации насчет ношения масок в закрытых помещениях.

Филипп де Виллье, основатель парка, а ныне известный во Франции политик-консерватор, активно добивался скорейшего открытия туристических объектов в стране. По его подсчетам, с введением карантина в марте "Пюи-дю-Фу" теряет около миллиона евро в день. Убытки подсчитывают гостиницы и рестораны коммуны Лез-Эпесс, где парк расположен.

Патрик Ламанд директор гостиницы Aloé, отмечает: "На 60% наши доходы зависят от отдыхающих, которые останавливаются у нас с начала апреля до конца октября. А дальше парк закрывается".

Брюно Фрелэн, совладелец ресторана Les Jardins du Lavoir, говорит: "Мы с нетерпением ждем его открытия. От этого зависит, будет ли у нас работа. Мы как белки: заготавливаем орешки на зиму. А еще мы даем работу другим – например, студентам. В прошлом году мы наняли семерых или восьмерых. В этом у нас будет точно меньше сотрудников".

За пределами Франции крупнейший в Германии "Европа-парк" и нидерландский "Эфтелинг" уже принимают гостей. Италия откроет "Гардаленд" до конца июня. А испанский комплекс "ПортАвентура Мир" предлагает любителям острых ощущений совершить самый скоростной спуск в Европе "Шамбала", но пока только виртуально.