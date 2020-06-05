Французский король — и тот в маске: Франциск I, облаченный по требованиям XXI века, встречает посетителей своего замка Шамбор. Одна из главных достопримечательностей Луары вновь принимает посетителей.
Сотрудники с нетерпением ждали разрешения возобновить работу — по их словам, весь их доход зависит только от туризма,и в этом году они уже потеряли едва ли не половину ожидаемой прибыли. Французам власти уже разрешили путешествовать по всей стране, но жители других стран ЕС смогут приехать в замок не раньше середины июня.
Когда по ЕС смогут путешествовать жители других государств — до сих пор не известно.
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