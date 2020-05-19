Море проблем: COVID-19 ударил по рыбной отрасли

На Лазурном берегу в эти дни необычайно тихо. Пока роскошные яхты и круизные суда стоят у своих причалов, рыбаки-ремесленники продолжают выходить в море. Для рыбаков месяцы с апреля по июнь — важнейшие в году. Но сегодня им приходится искать новые способы продавать улов, чтобы остаться на плаву.

Продажи идут ко дну

«Наши главные клиенты — это рестораны, и теперь из-за карантина мы их лишились",- объясняет рыбак Лоик Гурлауэн. "Остались частные покупатели. Так что мы решили доставлять большинству из них рыбу на дом. Утром мы выходим в море за рыбой, а после обеда её развозим. Рабочие дни получаются долгими".

Рыбаки говорят, что потеряли около половины оборота — но всё равно считают правильным доставлять свежую рыбу клиентам, которые не могут покинуть свои дома. Заказы принимаются по телефону.

С такой доставкой работать иногда приходится с 4 утра до 9 вечера. Но иметь клиентов во время пандемии — само по себе удача. Кое-где на побережьях Средиземного и Черного морей более 90% рыболовных лодок вынужденно прекратили работу.

Свежая рыба — без посредников

Когда в Антибе закрылись рынки, рыбакам разрешили продавать свой улов прямо в порту. Тем из них, кто решил остаться дома, компенсируют потерянный доход — это одна из чрезвычайных мер, принятых на уровне ЕС для смягчения кризиса. Но местные рыбаки предпочитают работать со всеми необходимыми мерами предосторожности, а не полагаться на помощь властей.

Жером Боттеро, рыбак и представитель рыбацкого объединения Антиба, признаётся: "По правде говоря, я весь март просидел дома, потому что был очень напуган. И только когда я увидел, что число новых случаев в Антибе пошло на спад, я вернулся в море. Я стараюсь как можно меньше контактировать с окружающими, так что я ловлю рыбу, а мой коллега здесь её продает".

Дени Женовезе, рыбак и президент комитета департамента Приморские Альпы по морскому рыболовству и морской аквакультуре, добавляет: «Тем, кто потерял оборот в марте, предложили субсидии. Я подал заявку и мне их выплатили. Потом субсидии продлили на апрель, но я не стал подаваться, потому что я кое-что всё-таки зарабатываю, даже если и меньше, чем обычно. Те, у кого вообще не осталось доходов, заслуживают поддержки".

Здесь, в Антибе, и вдоль других побережий Европы, многие рыбаки всеми силами стараются продолжать работать. Но закрытые рынки и рестораны, нарушенные цепочки поставок и невозможность для многих судов выйти в море ставят под угрозу тысячи рабочих мест. Что делает Европейский Союз, чтобы сохранить сектор на плаву? Мы связались с Брюсселем, чтобы задать этот вопрос европейскому комиссару по окружающей среде, океану и рыболовству Виргиниюсу Синкявичюсу.

Денис Локтев, Euronews: — Скажите, какова общая ситуация в Европе? Насколько сильно этот кризис ударил по рыболовству и аквакультуре?

Виргиниюс Синкявичюс, комиссар ЕС по окружающей среде, океану и рыболовству: — Окончательные выводы сделать пока сложно. Тем не менее, мы можем сказать, что сектор рыболовства и аквакультуры уже пострадал достаточно сильно. Спрос на свежую рыбу резко упал. Поэтому для нас очень важно помочь сектору. Чтобы, когда рынок вернется в нормальное состояние, сектор также смог вернуться к норме.

Euronews: — Каковы основные меры, принятые пока ЕС?

Виргиниюс Синкявичюс: — Прежде всего, конечно, это компенсация временного прекращения деятельности — поскольку рынок свежей рыбы резко сократился, ясно, что некоторые суда не могут продолжать работу. Рыболовы, мужчины и женщины вынуждены оставаться в портах. Еврокомиссия профинансирует 75 процентов потерь из-за временного прекращения деятельности. Во-вторых, те рыболовные суда, которые выходят в море, а также фермеры-рыбоводы, по сути, остаются с рыбой на руках. Они должны её как-то хранить. Так что мы помогаем им с хранилищами, чтобы они смогли переждать этот период и продать рыбу, когда рынок восстановится. В-третьих, государственная помощь предприятиям была увеличена до 120 000 евро. Государства-члены ЕС могут очень быстро брать инициативу и поддерживать рыбаков и рыбоводов прямым финансированием.

Рыбоводам некуда деть рыбу

В аквакультуре рыбу, достигшую определённого размера, нужно продавать или замораживать. Эта ферма недалеко от Канн выращивает 750 тонн морского окуня и морского леща. Рестораны, которые раньше покупали эту рыбу, сейчас закрыты, поэтому ферма сдаёт продукцию в розничные сети по низкой цене.

Гийом Жильбер, руководитель производства компании "Cannes Aquafrais", говорит: «Мы приостанавливаем наращивание рыбной массы до тех пор, пока интересующие нас рынки вновь не откроются. Объемы производства уменьшаются, чтобы плотность рыбы в загонах не превышала установленных пределов».

Коммерческий директор фирмы Мишель Морагес добавляет: «При этом экономический урон очень заметен — снижение производительности стоит нам денег. Мы можем приостановить производство, но не надолго».

По рыбоперерабатывающим заводам падение спроса ударило так же, как и по всей остальной производственной цепочке. Фабрика "La Poissonnerie de Puget-sur-Argens", где побывала наша съёмочная группа, потеряла 80 процентов оборотов и работает сейчас при минимальной занятости, готовя филе для суши-ресторанов, торгующих навынос. Руководство опасается, что госоплата частичной безработицы рабочих закончится в июне, хотя кризис в секторе еще далек от завершения.

Антони Гарнам, владелец предприятия, говорит: "80% наших сотрудников отправлены в вынужденный отпуск — работать приходят только 5-6 человек в день, иногда на пару часов, иногда вообще не приходят. И я думаю, что даже после снятия карантина мы продолжим терять около половины оборота».

Высокая кухня — врачам и медсёстрам

Сегодня работа есть: фонд Евросоюза оплатил покупку и переработку этой рыбы, выращенной каннским рыбоводческим хозяйством. Фабрика делает филе, которые затем доставляются в закрытые для публики рестораны — в том числе в заведение шеф-повара и профессионального инструктора Стефана Мисо рядом с Сан-Рафаэлем. Сегодняшнее блюдо дня — морской лещ в сливочном соусе с азиатскими специями, рыбными чипсами и миндалём — Стефан готовит для медицинского персонала местной больницы.

Стефан Мисо, возглавляющий также ассоциацию DIMEÏAS, показывает: "Это сотня блюд, то есть 100 человек смогут поужинать совсем как в моём ресторане — при этом не выходя из больницы, где они работают. Мы приготовили эту рыбу в форме филе и запекли розочкой, с оливковым маслом и белым вином ... И вуаля, сегодняшний ужин готов!"

"Мы видим настоящий прилив солидарности и поддержки со стороны рыбаков, со стороны Европы и всех тех, кто помогает с финансированием",— добавляет Стефан Мисо. "И так приятно вернуться на кухню, готовить, работать и чувствовать себя полезным. Это очень важно."

Как напоминает рыбак Лоик Гурлауэн, «Работа — это наш долг, но в то же время это и радость, когда возвращаешься с хорошим уловом, видишь довольных покупателей — это и есть то, для чего мы выходим в море!»