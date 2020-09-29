Европейское судоходство ставит на "зеленое"

_Морской транспорт выделяет больше углекислого газа, чем такая страна, как Германия. Без технологических инноваций, усилий по повышению энергоэффективности отрасль рискует удвоить негативное влияние на окружающую среду в ближайшие десятилетия. Европа тем временем планирует добиться углеродного нейтралитета к 2050 году, справится ли с задачей судоходный сектор? _

Дроны против мазута

Со своего наблюдательного пункта близ порта Гамбурга эксперты направляют специально оборудованный дрон на тяжелые суда. Дрон входит в выхлопной шлейф судна, что позволяет измерить загрязняющие выбросы в режиме реального времени. Этот новый метод контроля все чаще используется в прибрежных районов стран ЕС для выявления наиболее опасных загрязнителей.

Инженер-химик Джон Кнудсен рассказывает: "Дрон идеально подходит для таких мест близко к берегу. Аппарату несложно добраться до выхлопного шлейфа судна, найти нужное место для забора проб. Это помогает получить информацию о типе сжигаемого судном топлива".

Определение вида топлива очень важно. Недавно европейские и международные регуляторы запретили использование мазута с высоким содержанием серы. Такое горючее в тысячи раз опаснее для дыхательной системы человека, чем, к примеру, дизель.

Исследователи европейского проекта SCIPPER анализируют линейку инновационных методов контроля за загрязнениями - от дронов и прибрежных датчиков нового поколения до космических спутников. Экспертам важно убедиться, что инструменты дают точные и надежные результаты, на которые могут положиться инспекторы.

Координатор проекта, профессор университета Салоник Леонидас Нциахристос поясняет: "В идеале у нас должно быть несколько выверенных технологий, а затем мы должны установить во всех крупных портах Европы и мира станции мониторинга, подобные этим. Это позволит убедиться, что все суда работают на разрешенном топливе, что их двигатели откалиброваны в соответствии с требуемым уровнем выбросов ".

Стационарные датчики, размещенные вдоль побережья и на мостах, могут круглосуточно контролировать движение судов, определяя поступающие с них виды загрязняющих веществ,

Эксперт Йохан Мелквист показывает и рассказывает: "Вот газовый зонд, который всасывает газ, а вот зонд, улавливающий частицы менее 10 микрометров".

Благодаря усилиям Европы качество воздуха улучшается. В 2015 году ЕС строго ограничил выбросы серы в Балтийском и Северном морях.

"Главный вопрос - в том, будут ли эти правила выполняться, станут ли люди следовать им, Ведь отклонение от требований позволяет здорово заработать, - размышляет Мелквист. - Мы наблюдаем постепенное улучшение. Например, здесь на реке Эльба, мы видим, что разрешенный лимит превышается, может быть, на процент, а может, и того меньше. Аналогичные показатели - на входе в Балтийское море. Это очень, очень хорошая демонстрация приверженности новым правилам".

Уйти в ноль

С меньшим количеством оксидов серы в воздухе жители прибрежных районов могут вздохнуть с облегчением. Но морской транспорт остается серьезной проблемой для климата, производя 2-3% от общего показателя выбросов углекислого газа. Если ничего не изменить, то прогнозируемый рост судоходной отрасли утроит вредное воздействие сектора на окружающую среду.

Для достижения целей Парижского соглашения по климату судоходство должно стать намного чище, минимизируя выбросы двуокиси углерода. Для этого необходимо многое изменить в том, как суда проектируются, строятся, заправляются и эксплуатируются и как взаимодействуют с портами.

Яап Гебраад, исполнительный директор Waterborne, европейской исследовательской инновационной платформы для водной промышленности, ответил на вопросы Euronews.

Euronews: "Мы наблюдаем прогресс в сокращении выбросов серы благодаря использованию более чистого топлива, а как насчет воздействия судоходства на климат? Возможно ли, чтобы суда производили меньше CO2 и других парниковых газов?"

Яап Гебраад, исполнительный директор, Waterborne: "Да, технически совершенно реально производить меньше выбросов парниковых газов, меньше загрязнять воздух и воду, а также снизить уровень шума. Мы работаем над решениями, которые будут экономически жизнеспособны. Пример технологии, которой уделяется много внимания - электропаромы, ведь они перевозят пассажиров. Нас ждет долгий путь, прежде чем все типы судов смогут плавать, не производя выбросы".

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Euronews: "Есть ли у европейских структур, связанных с судоходством, консенсус по поводу того, на каких именно технологиях следует сосредоточиться, чтобы сделать морской транспорт более экологичным?"

Яап Гебраад, исполнительный директор, Waterborne: "Существует единогласное мнение о том, что мы должны выйти на нулевой уровень выбросов в секторе водного транспорта. Технически это немного усложняет эксплуатацию разных типов судов. На некоторых участках, к примеру, при транспортировке на короткие расстояния электрификация судна может быть хорошим решением. Но для длинных дистанций в море мы скорее смотрим на "зеленый" водород, аммиак, а также на ветродвигатели. Нам потребуется комплексный подход, чтобы добиться в судоходстве нулевого уровня выбросов к 2050 году".

Механический парус

Ветровые установки хорошо знакомы в парусном спорте. Для парома Viking Grace, идущего по маршруту Стокгольм-Турку, новейшая технология стала коммерчески выгодной благодаря использованию легких современных композитных материалов. Вращающийся цилиндр служит судну своего рода парусом, помогая идти вперед.

Туомас Риск, директор разработавшей механический парус компании Norsepower, рассказывает: "С виду паром не похож на парусник, но на самом деле да, он оснащен механическим парусом. Он движет судно вперед при попутном ветре, что уменьшает нагрузку на центральный двигатель, сокращает расход топлива и выбросы. Физический процесс основан на так называемом "эффекте Магнуса". Мы вращаем цилиндр с помощью внутреннего электродвигателя, цилиндр вращает вокруг себя воздух и при взаимодействии с ветром возникает перепад давления, который и помогает толкать паром".

Провозглашенный "самым зеленым и бесшумным судном на Балтике", Viking Grace использует сразу несколько решений для сокращения выбросов. Паром одним из первых в регионе стал работать на сжиженном природном газе. Специалисты оптимизировали маршрут и энергопотребление. Механический парус все еще находится в фазе тестирования, но, судя по всему вносит свой вклад в чистоту навигации.

Капитан парома Магнус Торноос комментирует: "Конечно, самым большим преимуществом мы считаем экономию топлива и минимизацию выбросов, это и есть наша главная цель, мы к ней идем. Я не могу пока точно сказать, сколько именно мы экономим, но, думаю, речь идет о 2-5 процентах. Мы все еще в стадии оценки и тестирования".

Финская группа Norsepower установила роторные паруса на четырех судах и работает над еще двумя. Компания говорит о большом спросе на новинку, которая востребована в международном масштабе.

"Наша цель - оснастить таким образом до 30 тысяч судов в мире, - рассказывает Туомас Риски. - Согласно независимым исследованиям, только с этой технологией мы сможем на 10% сократить объемы загрязняющих выбросов мирового судоходства".

Ускорение в порту

Еще один пример того, как новые технологии могут улучшить качество воздуха в прибрежных жилых районах - домашний терминал Viking Grace, порт Турку. Теперь все грузовики здесь сканируются автоматически, чтобы паром можно было загрузить быстрее. Благодаря европейскому финансированию в порту в настоящее время разворачивают новую систему автоматической швартовки, что в скором времени позволит экономить время на стыковку и отстыковку парома.

Маркку Алахяме, технический директор порта, полон оптимизма: "Если вы экономите время здесь, в порту, то вам не нужно наращивать скорость на фарватере. А уменьшая скорость, вы также уменьшите выбросы".

Проект новой стратегии Международной морской организации обязывает мировой судоходный сектор вдвое сократить выбросы парниковых газов к 2050 году. Инновационные технологии и более эффективное управление приближают отрасль к этой цели.