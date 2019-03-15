Аквафермеры ЕС обеспечат рыбе хорошее настроение

Европейские аквафермеры начинают и обещают выиграть. На кону - доверие потребителей, по привычке считающих рыбу из аквахозяйств невкусной. Педро Санчес представляет испанскую группу Aquanaria, которая вот уже 40 лет занимается разведением рыбы на Канарских островах.

Педро Санчес, коммерческий директор, Aquanaria: "Глубина достигает а 50-60 метров, так что у рыбы всегда достаточно воды. Мы в открытом море. Это действительно - океаническая оффшорная ферма. Вода здесь постоянно обновляется, ее качество в этой части острова очень хорошее.

То, что вы видите - это садок. У нас на поверхности есть пластиковые плавающие кольца, с помощью которых мы можем удерживать всю структуру, а вниз, на глубину в 25 метров, спускается сеть. У нас тут 24 сети. С этой фермы мы получаем в год до полутора тысяч тонн рыбы. Мы уже много лет работаем в этой части острова. По мере совершенствования технологии мы все дальше и дальше уходим от берега. Это сложнее для нас, но намного полезнее для рыбы. Она лучше себя чувствует в открытой воде.

Наша специализация - крупный окунь, в диапазоне от килограмма до четырех. Мы экспортируем рыбу в 22 страны мира. Она всегда свежайшая, поставки осуществляются самолетом. Рыбу, которую вы видели сегодня, мы отправляем в США".