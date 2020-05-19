Утиное семейство на Ленинском проспекте

Во время карантина животные чувствуют себя свободнее во многих мегаполисах мира, их часто можно заметить на улицах. На днях в Москве прохожие и экипаж Росгвардии помогли утке, селезню и 13 утятам спокойно перейти Ленинский проспект. Для этой цели было ограничено транспортное движение на оживленной магистрали.