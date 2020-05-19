Срочная новость
euronews_icons_loading
Утиное семейство на Ленинском проспекте

Во время карантина животные чувствуют себя свободнее во многих мегаполисах мира, их часто можно заметить на улицах. На днях в Москве прохожие и экипаж Росгвардии помогли утке, селезню и 13 утятам спокойно перейти Ленинский проспект. Для этой цели было ограничено транспортное движение на оживленной магистрали.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment