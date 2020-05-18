Срочная новость
This content is not available in your region

Climate Now

Европа обзаводится "импортными" болезнями

euronews_icons_loading
Европа обзаводится "импортными" болезнями
Авторское право  euronews
 Jeremy Wilks
Размер текста Aa Aa

Изменение климата увеличивает риск активизации инфекций во многих регионах Европы. Программа "Климат сегодня" приглашает подробнее поговорить на эту тему в связи с рекордно высокой температурой, которую мир зафиксировал в апреле.

Апрельский рекорд

Прошлый месяц оказался сухим и жарким для большей части Европы: температура в апреле была почти на полтора градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Таким образом апрель нынешнего года стал рекордсменом - наряду с апрелем 2016-ого.

Euronews

В месяц, когда большая часть планеты сидела на карантине, некоторые регионы Европы испытывали недостаток в осадках. На картах ниже отражена их динамика.

EuronewsWilks, Jeremy

Красным цветом выделены зоны, где верхний слой почвы оказался суше, чем в марте. Дефицит дождей испытали лишь некоторые регионы. Как следует из графиков, Иберийский полуостров, отмеченный голубым, зафиксировал большее, чем обычно в это время года, количество осадков. на карте отмечен голубым: там осадков в апреле было больше обычного.

Апрель стал рекордсменом и по числу солнечных дней для многих стран Европы, включая Великобританию и Германию. В Шотландии ,к примеру, солнечных дней было на 60% больше, чем обычно в это время года.

Euronews

Инфекции любят тепло?

Сегодня у всех на устах лишь один недуг - ковид 19. Многие задаются вопросом, исчезнет ли вирус летом, как обычно исчезает сезонный грипп? Мы спросили об этом профессора Яна Семенца из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний: "Никто на самом деле этого не знает, - отмечает специалист. - Потому что это новый вирус, которого прежде не было. Мы не знаем, как он поведет себя в ином климате, при смене сезона. Нам известно, что другие коронавирусы, которые циркулируют в популяции, достигают пика активности зимой, а летом исчезают. Мы надеемся, что и новый коронавирус поведет себя так же, но сохраняем известный скептицизм, так как точно ничего не известно".

Ученые не видят связи между появлением нового коронавируса и изменением климата. Им известно, однако, что глобальное потепление увеличивает риск других заболеваний в Европе. В частности, при высоких температурах активизируются вибрионы в Балтийском море.

"Когда люди купаются, они могут заразиться, если на теле есть, к примеру, царапины, - рассказывает эпидемиолог. - Глотнув воды, человек может получить кишечное расстройство или заболеть отитом.

Мы знаем, что с вибрионами не шутят. При открытой ране они могут спровоцировать заражение крови. Сепсис приводит к смерти пациента так же часто, как Эбола, например. Это очень опасно: люди умирают".

Ян участвовал в разработке системы раннего предупреждения, чтобы оповещать страны имеющие выход к Балтике, о повышении бактериального риска.

На юге Европы - свои болевые точки. Там опасность представляют азиатские тигровые комары, переносящие тропические инфекции.

Euronews

Ян Семенза приводит список "новинок": "Денге, Чикунгунья, Зика - тропические заболевания, которых раньше в Европе не было, а сейчас мы фиксируем все больше вспышек этих вирусов. Более теплый, чем прежде, климат становится благоприятной средой для возбудителей, которых переносят комары".

Как нам адаптироваться к новым видам рисков?

"Можно избегать участков, где водятся комары, разносящие тропические болезни, - рекомендует Ян Семенца. - Можно не окунаться в воду, в которой высока концентрация опасных болезней. Каждый может немало сделать для минимизации влияния изменения климата для себя лично".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube