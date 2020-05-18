Европа обзаводится "импортными" болезнями

Изменение климата увеличивает риск активизации инфекций во многих регионах Европы. Программа "Климат сегодня" приглашает подробнее поговорить на эту тему в связи с рекордно высокой температурой, которую мир зафиксировал в апреле.

Апрельский рекорд

Прошлый месяц оказался сухим и жарким для большей части Европы: температура в апреле была почти на полтора градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Таким образом апрель нынешнего года стал рекордсменом - наряду с апрелем 2016-ого.

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В месяц, когда большая часть планеты сидела на карантине, некоторые регионы Европы испытывали недостаток в осадках. На картах ниже отражена их динамика.

Euronews Wilks, Jeremy

Красным цветом выделены зоны, где верхний слой почвы оказался суше, чем в марте. Дефицит дождей испытали лишь некоторые регионы. Как следует из графиков, Иберийский полуостров, отмеченный голубым, зафиксировал большее, чем обычно в это время года, количество осадков. на карте отмечен голубым: там осадков в апреле было больше обычного.

Апрель стал рекордсменом и по числу солнечных дней для многих стран Европы, включая Великобританию и Германию. В Шотландии ,к примеру, солнечных дней было на 60% больше, чем обычно в это время года.

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Инфекции любят тепло?

Сегодня у всех на устах лишь один недуг - ковид 19. Многие задаются вопросом, исчезнет ли вирус летом, как обычно исчезает сезонный грипп? Мы спросили об этом профессора Яна Семенца из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний: "Никто на самом деле этого не знает, - отмечает специалист. - Потому что это новый вирус, которого прежде не было. Мы не знаем, как он поведет себя в ином климате, при смене сезона. Нам известно, что другие коронавирусы, которые циркулируют в популяции, достигают пика активности зимой, а летом исчезают. Мы надеемся, что и новый коронавирус поведет себя так же, но сохраняем известный скептицизм, так как точно ничего не известно".

Ученые не видят связи между появлением нового коронавируса и изменением климата. Им известно, однако, что глобальное потепление увеличивает риск других заболеваний в Европе. В частности, при высоких температурах активизируются вибрионы в Балтийском море.

"Когда люди купаются, они могут заразиться, если на теле есть, к примеру, царапины, - рассказывает эпидемиолог. - Глотнув воды, человек может получить кишечное расстройство или заболеть отитом.

Мы знаем, что с вибрионами не шутят. При открытой ране они могут спровоцировать заражение крови. Сепсис приводит к смерти пациента так же часто, как Эбола, например. Это очень опасно: люди умирают".

Ян участвовал в разработке системы раннего предупреждения, чтобы оповещать страны имеющие выход к Балтике, о повышении бактериального риска.

На юге Европы - свои болевые точки. Там опасность представляют азиатские тигровые комары, переносящие тропические инфекции.

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Ян Семенза приводит список "новинок": "Денге, Чикунгунья, Зика - тропические заболевания, которых раньше в Европе не было, а сейчас мы фиксируем все больше вспышек этих вирусов. Более теплый, чем прежде, климат становится благоприятной средой для возбудителей, которых переносят комары".

Как нам адаптироваться к новым видам рисков?

"Можно избегать участков, где водятся комары, разносящие тропические болезни, - рекомендует Ян Семенца. - Можно не окунаться в воду, в которой высока концентрация опасных болезней. Каждый может немало сделать для минимизации влияния изменения климата для себя лично".