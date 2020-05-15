В Ватикане дезинфицируют Собор Святого Петра

В соборе Святого Петра в Ватикане проходит дезинфекция. Группа рабочих в защитных костюмах обработала алтарь, балюстрады и мраморный пол. Предполагается, что мессы в присутствии верующих возобновятся с 18 мая. Ранее к такому соглашению пришли правительство Италии и Конференция итальянских епископов. При этом все участники службы должны быть в защитных масках и сохранять безопасную дистанцию не менее 1,5 м. В Ватикане были подтверждены 12 случаев заболевания COVID-19.
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