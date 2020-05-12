Школа по новым правилам

Во многих странах Европы возобновляются занятия в школах. Первый день учёбы для пятиклассников Баварской международной школы в Мюнхене начался с уроков гигиены. После двух месяцев домашней изоляции и дистанционного обучения школьникам рассказывают о новых санитарных правилах, в том числе, о соблюдении дистанции и о регулярном мытье и дезинфекции рук.
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