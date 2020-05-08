Первый гуманитарный рейс в Африку

Аэропорт французского Лиона на некоторое время оживает: оттуда отправляется гуманитарный рейс в Центральноафриканскую республику. На борту 75 специалистов из 12 стран и 8 тонн медицинского оборудования.

Это первый гуманитарный рейс из Европы в Африку за долгое время. По словам организаторов, помощь нужна половине населения республики. Пандемия осложнила и без того тяжелейшую ситуацию в стране, страдающей от последствий многолетних конфликтов.

Флоренс Даунис, управляющая операциями Handicap International:

"В целом там очень слабая система здравоохранения, так что ключевое значение приобретает информирование населения. Нам, как и всем гуманитарным работникам, социальным работникам, необходимо иметь возможность добираться до населенных пунктов, объяснять людям, что делать, как защититься".

В программе участвуют десять европейских стран. Учитывая, что в Старом Свете эпидемия идёт на спад, уже запланированы новые рейсы как в Центральную Африку, так и в Южный Судан и Буркина-Фасо.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения накануне высказали опасения, что жертвами коронавирусной инфекции в Африке могут стать от 80 до 190 тысяч человек. COVID-19 на континенте не получит очень широкого распространения, но может сохраняться очень долго в изолированных очагах. Во многих странах континента системы здравоохранения просто не справятся с пандемией без зарубежной помощи.

Янез Ленарчич, еврокомиссар по антикризисному управлению:

"В самом начале пандемии в Европе были некоторые проблемы, но они были больше связаны с отсутствием защитных средств, чем с отсутствием солидарности. Теперь, когда ситуация с материальным снабжением улучшилась, вернулась и солидарность. Теперь страны активно помогают друг другу с оборудованием, врачами и размещением пациентов в больницах".

Гийом Пети, Euronews:

"Больше солидарности, но и больше препятствий: неправительственные организации говорят о конкуренции, поскольку и им, и правительствам нужно больше дефицитного сейчас медицинского оборудования, полёты происходят редко и организовать их дорого, границы закрыты или закрываются".