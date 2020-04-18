Африка готовится к взрывному росту случаев Covid-19

Эта частная клиника в Найроби расширяет отделение интенсивной терапии, готовясь к массовому приёму пациентов с Covid-19. В Кении сегодня зарегистрировано 234 случая заболевания и 11 смертельных исходов.

В целом в Африке 19 674 заражённых и чуть больше тысячи умерших от последствий коронавируса. Глава Всемирной Организации Здравоохранения не исключает, что в реальности статистика гораздо выше: "За последнюю неделю число зарегистрированных случаев заболевания на моем родном континенте, в Африке, увеличилось на 51 %, а число зарегистрированных случаев смерти на 60 %. Учитывая, как сложно там получить доступ к тестам, вполне вероятно, что реальные цифры больше".

Специалисты считают, что фаза взрывного роста числа случаев Covid-19 Африке только предстоит, и при нулевой готовности может привести к катастрофе. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев не меньше опасается того, что продолжающееся насилие в Восточной и Центральной Африке приведёт к перемещению тысяч людей и даст новый импульс распространению коронавируса.