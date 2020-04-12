COVID-19: в Африке вводят карантинные меры

В настоящий момент на всем африканском континенте, согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, насчитывается по меньшей мере 10 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией, эта цифра увеличивается ежедневно примерно на четыре с половиной процента, от COVID-19 скончались чуть меньше 500 человек.

Власти ряда стран, например, Либерии, вводят карантинные меры.

Но жители столицы страны не очень понимают, когда и как именно они действуют.

- Не совсем ясно, что имелось в виду. Карантин так карантин, но почему выходить можно днем и по утрам, а потому нельзя?

- А как жить-то? Нужно работать, нужно ходить за покупками, полно дел, какая изоляция?

Накануне совет безопасности Кот д'Ивуар ввел обязательное ношение масок при выходе из жилища.

Индивидуальные средства защиты такого рода будут распределяться бесплатно.

Швейные фабрики и компании, работающие в сфере текстиля, сейчас выполняют заказы, функционируя практически круглосуточно.

По первым оценкам, эта мера будет обходится казне страны приблизительно в 15 с половиной миллионов евро.