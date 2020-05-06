Галисию навестил бурый медведь

Впервые за 150 лет в Галисии, на северо-востоке Испании, был замечен бурый медведь. Животное обнаружили в местном заповеднике случайно: медведь попал на камеры, установленные в лесу съемочной группой, работавшей над другим проектом.

Специалисты считают, что перед ними - самец в возрасте от трех до пяти лет. Камера зафиксировала, как медведь нюхал траву и чесал спину о ствол дерева. Бурые медведи - охраняемый в Испании вид с 1973 года.