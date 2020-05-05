Салют Рамадану

В лагере беженцев Рафах в секторе Газы палестинская молодежь организовала впечатляющий самодельный фейерверк, использовав стальную вату.
Зрелище приурочено к началу священного для мусульман месяца Рамадан и призвано подбодрить обитателей лагеря, которых эпидемия коронавируса и карантин ввергли в еще большую изоляцию.
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