Салют Рамадану

В лагере беженцев Рафах в секторе Газы палестинская молодежь организовала впечатляющий самодельный фейерверк, использовав стальную вату.

Зрелище приурочено к началу священного для мусульман месяца Рамадан и призвано подбодрить обитателей лагеря, которых эпидемия коронавируса и карантин ввергли в еще большую изоляцию.