Польша: теперь костюм можно и примерить

Приобрести одежду, обувь, технику и другие товары теперь могут жители Польши, где снова открылись торговые центры. В бутиках, соблюдая дистанцию, клиент может примерить костюм и купить его со спокойной душой. В течение предыдущих семи недель это было просто невозможно. Сейчас страна перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных в середине марта из-за пандемии коронавируса. В рамках этого этапа так же начинают работать гостиницы, музеи и библиотеки. Ранее полякам разрешили гулять и заниматься спортом на улице, соблюдая социальную дистанцию не менее двух метров и закрывая нос и рот маской или платком. Минздрав Польши призывает граждан быть осторожными, носить маски и не пренебрегать санитарными требованиями.
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