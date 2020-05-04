Рабочие возвращаются на завод Ford в Кельне

Рано утром в понедельник сотрудники предприятия автоконцерна Ford в немецком Кельне вернулись к станкам. Компания возобновила производство на своих основных европейских заводах с соблюдением строгих стандартов социальной ответственности и мер безопасности.
Поначалу сборка автомобилей будет идти в меньшем объеме, чтобы защитить сотрудников от возможного распространения коронавируса, а также дать поставщикам и дилерам время для восстановления. В соответствии с глобальными стандартами Ford по социальному дистанцированию, каждый, кто входит на территорию объектов компании, должен носить маску и проверять температуру своего тела. Кроме того сотрудники обязаны ежедневно проводить самооценку состояния здоровья, чтобы убедиться, что они находятся в хорошей форме, здоровы и готовы к выполнению своих служебных обязанностей.
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