Танцы во время карантина

Танцуют все: в немецком городе Шютторф состоялась грандиозная дискотека. В условиях карантина ее гостям было предложено участвовать в мероприятии из личного автомобиля из расчета два человека на машину.
К указанному времени гости должны были подъехать на площадь, где их три часа развлекали диджеи одной из крупнейших дискотек страны - Holger Bosch. Организаторы вечеринки сообщили, что ищут новые способы подарить людям радость в условиях социальной изоляции. Пробный шар оказался удачным: гости вели себя дисциплинированно, из машин не выходили и буквально забросали сайт дискотеки восторженными отзывами.
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