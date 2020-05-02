Танцы во время карантина

Танцуют все: в немецком городе Шютторф состоялась грандиозная дискотека. В условиях карантина ее гостям было предложено участвовать в мероприятии из личного автомобиля из расчета два человека на машину.

К указанному времени гости должны были подъехать на площадь, где их три часа развлекали диджеи одной из крупнейших дискотек страны - Holger Bosch. Организаторы вечеринки сообщили, что ищут новые способы подарить людям радость в условиях социальной изоляции. Пробный шар оказался удачным: гости вели себя дисциплинированно, из машин не выходили и буквально забросали сайт дискотеки восторженными отзывами.