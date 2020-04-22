Россия возвращает своих граждан из-за границы

В Россию вернулся очередной рейс с россиянами, находившимися за границей. Борт из индийского штата Гоа со 171 пассажиром на борту приземлился в международном аэропорту Казань в среду.

По сообщению пресс-службы президента Татарстана, в аэропорту организовали все меры санитарно-эпидемиологического контроля. Сотрудники управления Роспотребнадзора по региону проведут термометрию на борту.

Всех пассажиров на две недели отправят в обсерватор в санаторий "Васильевский". Утром запланирован медосмотр с замером температуры и забором анализов, все 14 дней туристы будут находиться под наблюдением врачей.

Ранее во вторник в Казань из турецкой Анталии доставили 122 пассажира. Сообщалось, что людей также направляют на двухнедельную обсервацию в санаторий "Васильевский".

Тем временем Минкомсвязи сообшило, что вывозной рейс "Уральских авиалиний" из испанского города Аликанте в Нижний Новгород, ранее запланированный на 24 апреля, отложен на неопределенное время.

Как сообщила Росавиация, кроме рейса из Аликанте на 24 апреля были запланированы вывозные рейсы из Гоа (Индия) в Новосибирск и Екатеринбург, из Пхукета (Таиланд) в Новосибирск, из Денпасара (Индонезия) в Казань и Сочи.

Ведомство сформировало предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа до 27 апреля. В ближайшее время россиян планируется вывозить в том числе из Таиланда, Индонезии, Испании и Индии.

По официальным данным, более 170 тыс. российских граждан вернулись в РФ вывозными рейсами в период с 20 марта по 21 апреля. В том числе за последнюю неделю было выполнено 19 рейсов, и возвращено 3,6 тыс. россиян.

На данный момент ежедневно совершаются точечные вывозные рейсы. График рейсов формируется на основании заявлений, которые необходимо заполнить на сайте госуслуг. По состоянию на начало апреля желание вернуться из-за рубежа выразили 25,8 тыс. человек.