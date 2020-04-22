Краткий курс по предотвращению кризиса занятости в ЕС

Чтобы помочь европейским странам спасти рынок труда Брюссель принял программу финансирования под названием SURE («Уверенность»). Это часть огромного пакета в 540 миллиардов евро, которая должна поддержать европейские компании и их сотрудников в кризисный период.

Название программы SURE так и расшифровывается: «Помощь в противостоянии угрозе безработицы в чрезвычайной ситуации». Собственно на эти цели выделен фонд в размере 100 млрд евро.

Чтобы получить финансирование по программе SURE, государства-члены ЕС должны подавать заявки в Еврокомиссию. Эти запросы должны основываться на уже принятых схемах поддержки работающих или самозанятых граждан, потерявших доход.

На основании оценок Еврокомиссии Европейский Совет может одобрить предоставление финансовой помощи, которая затем будет оформлена как заём на льготных условиях.