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Великобритания

Лондон отменит карантин для некоторых стран ЕС

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 Марфа Васильева
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Лондон отменит карантин для некоторых стран ЕС
Авторское право  Nicolas Armer/Copyright 2013 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
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Великобритания готовится обнародовать список стран, для граждан которых будет сделано исключение из обязательного на сегодняшний день карантина.

С 8 июня и до сих пор всем прибывающим в туманный Альбион было необходимо провести 14 дней в режиме самоизоляции. По данным СМИ, послабления коснутся Франции, Испании и Греции, которые уже беспрепятственно пускают туристов из Великобритании.

В правительстве подчеркнули, что если результатом послаблений станет рост числа заражений коронавирусом, они будут немедленно отменены. Жертвами Covid-19 здесь стали более 43 тысяч человек.

Непростым отношениям с Китаем - страной, откуда по миру покатилась волна пандемии, был посвящен на этой неделе видеосаммит. В нём участвовали председатель Европейского совета, глава Еврокомиссии и председатель КНР. Переговоры среди прочего касались тарифных ограничений, которые Брюссель не исключает ввести в отношении китайских компаний. Пекин в ответ выразил протест против обвинений в намеренной дезинформации на начальной стадии эпидемии.

Пока страны ЕС одна за другой открывают границы и отменяют карантин, чтобы придать новый импульс туризму и экономике активности после 3 месяцев простоя, число погибших от Covid-19 приближается к полумиллиону, а число заразившихся уже перевалило за 9 с половиной миллионов, отмечает ВОЗ.

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