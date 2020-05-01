Европейские дальнобойщики делят дорогу

От продуктов до мебели и стройматериалов: на дорогах Европы 3 миллиона водителей ежедневно обеспечивают непрерывность поставок предприятиям, магазинам и частным лицам.

Дальнобойщики, по их собственному признанию - люди с высокой устойчивостью к одиночеству. Их жизнь - это бесконечные километры дорог, заправки, парковки, неприхотливый быт в кабине на протяжении многих месяцев, вдали от семьи.

Сходные условия труда - и далеко не сопоставимые зарплаты: водитель из Болгарии, к примеру, получает зарплату почти в 10 раз меньше, чем его коллега из Люксембурга.

Почему? В поисках дешевой рабочей силы транспортные компании часто нанимают сотрудников в регионах и государствах с низким уровнем зарплат. Водители из Восточной Европы затем долгие месяцы трудятся в Европе Западной, однако их оклад привязан к тарифам страны проживания.

По мнению правозащитников, речь идет как минимум о социальном демпинге; некоторые говорят об элементах "эксплуатации и торговли людьми". Западноевропейские работники со своей стороны опасаются, что водители с Востока, работающие за меньшую зарплату, вытеснят их с рынка.

Навести порядок в секторе призван новый Пакет о мобильности - разработанный ЕС свод правил, нацеленных на гармонизацию ситуации, в частности, выравнивание окладов. Однако и этим решением довольны не все.

Голоса водителей, политиков, профсоюзных деятелей вы услышите в очередном репортаже из серии "Незаметная Европа".