Австрия: как обслуживать клиентов после карантина?

В Австрии с середины мая откроются отели, кафе и рестораны. Они должны будут отвечать за соблюдение санитарных мер и дистанции между гостями, но власти примут окончательное окончательное решение на этот счет в конце апреля.

Элизабет Хасслер-Лебен владеет рестораном "Thomahan in Friesach" в Штирии. Она говорит:

"Соблюдать дистанцию невозможно. Как я буду обслуживать клиентов за столом, соблюдая дистанцию? Нашим гостям придется отворачиваться, это единственная возможность. Но сейчас меня больше всего волнует один вопрос — что нам делать, если у нас обнаружится коронавирусная инфекция? Наши расходы повысятся, если мы сможем использовать только половину столов. Нужно также подумать о работе уборочного персонала".

Министерство туризма Австрии призывает жителей страны провести отпуск на местных курортах, а также рассматривает возможность открыть границы для стран, где эпидемия находится под контролем, в частности Германии, откуда в Австрию приезжает больше всего туристов (около 30%).

Роза Ледерер, хозяйка гостиницы в Тироле (коммуна Грис-на-Бреннере), говорит: "Конечно, я буду все дезинфицировать, все дверные ручки и так далее. Я могу оставлять ключ в двери, чтобы не прикасаться к нему, оставлять в комнате регистрационную форму".

В Австрии подтверждено около 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. Ежедневный прирост количества инфицированных в середине апреля снизился до 1% по сравнению с более 40% в марте.