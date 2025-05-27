Французские депутаты поддержали законопроект о врачебной помощи в уходе из жизни

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Нижняя палата французского парламента приняла в первом чтении законопроекты об эвтаназии и паллиативной помощи.

В поддержку документа, устанавливающего для взрослых французов с неизлечимыми заболеваниями право принимать смертельные препараты, высказались 305 депутатов, 199 - против.

Голосование в Национальной ассамблее является ключевым шагом в давно обсуждаемом вопросе, хотя законопроекту еще предстоит стать законом.

"Я думаю обо всех пациентах и ​​их близких, с которыми я встречался более десяти лет. Многих уже нет, и они всегда говорили мне: продолжай бороться", - рассказал Оливье Фалорни, главный докладчик по законопроекту, под аплодисменты коллег-законодателей.

Предлагаемая мера по смертельным медикаментам определяет вспомогательную смерть как разрешение использовать их при определенных условиях, чтобы люди могли принимать их самостоятельно. Только те, чье физическое состояние не позволяет им сделать это самим, смогут получить помощь врача или медсестры.

Теперь законопроект будет отправлен в Сенат для дальнейшего обсуждения.

Окончательное голосование по этой мере может занять месяцы на фоне долгого и сложного процесса во Франции.

Активисты раскритиковали сложность и длительность парламентского процесса, который, по их словам, наказывает пациентов, ожидающих возможности уйти из жизни.

Параллельно с этим единогласно был принят еще один законопроект о паллиативной помощи, призванный усилить меры по облегчению боли и сохранению достоинства пациентов.

Строгие условия для ухода из жизни

Чтобы воспользоваться вероятно откроющейся вскоре возможностью, пациенты должны быть старше 18 лет и быть гражданами Франции или проживать в стране.

Группа медицинских специалистов должна будет подтвердить, что у пациента серьезное и неизлечимое заболевание "на поздней или терминальной стадии", что он страдает от невыносимой и неизлечимой боли и ищет смертельные медикаменты по собственной воле.

Пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, не будут иметь права на получение помощи по уходу из жизни.

Человек должен инициировать запрос на смертельные препараты и подтвердить запрос после периода размышлений. В случае одобрения врач выпишет рецепт на смертельный препарат, который можно будет принимать дома, в доме престарелых или медицинском учреждении.

В отчете за 2023 год указано, что большинство французских граждан поддерживают легализацию вариантов прекращения жизни, и опросы общественного мнения показывают растущую поддержку за последние 20 лет.

Первоначальные обсуждения в парламенте в прошлом году были внезапно прерваны решением президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание, что погрузило Францию ​​в многомесячный политический кризис.

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Предстоящие дебаты

Ранее в этом месяце Макрон предположил, что может попросить французских избирателей одобрить эту меру на референдуме, если парламентские обсуждения пойдут не по плану.

Он назвал голосование важным шагом, добавив в социальных сетях: "При всем уважении к чувствительности, сомнениям и надеждам постепенно открывается путь братства, которого я желал. С достоинством и гуманностью".

Ранее многие французы, решившие уйти из жизни, ездили в соседние страны, где самоубийство с медицинской помощью или эвтаназия являются законными.

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Самоубийство с врачебной помощью подразумевает, что пациенты по собственной воле принимают смертельный напиток или лекарство, назначенное врачом тем, кто соответствует определенным критериям.

Эвтаназия подразумевает, что врачи или другие специалисты в области здравоохранения делают пациентам, которые соответствуют определенным критериям, смертельную инъекцию по их собственному желанию.

Религиозные лидеры против

Но в начале этого месяца французские религиозные лидеры опубликовали совместное заявление, осуждающее законопроект, предупреждая об опасностях "антропологического разрыва".

Конференция религиозных лидеров Франции, которая представляет католические, православные, протестантские, иудейские, мусульманские и буддийские общины, заявила, что предлагаемые меры рискуют оказать давление на пожилых людей и людей с заболеваниями или инвалидностью.

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Помощь в самоубийстве легальна в Швейцарии и нескольких штатах США. В настоящее время эвтаназия при определенных условиях узаконена в Нидерландах, Испании, Португалии, Канаде, Австралии, Колумбии, Бельгии и Люксембурге.

В Великобритании законодатели обсуждают законопроект, который поможет неизлечимо больным взрослым людям закончить жизнь в Англии и Уэльсе после его первоначального одобрения в ноябре.