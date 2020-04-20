Динамика развития ситуации с коронавирусом может вселять надежду, но расслабляться нельзя. С таким призывом к гражданам Германии обратилась канцлер Ангела Меркель в первый же день ослабления карантинных мер. После месяца локдауна стране возобновили работу небольшие магазины, веломастерские, библиотеки и архивы. Меркель допустила возможность очередного пересмотра ограничений через две недели.

По пути смягчения карантинных ограничений пошли и другие страны. В Дании возобновились занятия в детских садах и начальных школах, а с понедельника разрешена работа парикмахерских, дантистов, автошкол и тату-салонов.

Карантин ослаблен и в Норвегии, где снова открываются детские сады. Родители рассказывают, что в целом спокойно относятся к возвращению их детей в учебные заведения, где к возобновлению занятий подготовили целый комплекс санитарных мер.

Некоторые послабления режима могут ощутить на себе даже жители Италии, где умерли более 23 тыс. больных COVID-19: власти разрешили возобновить работу некоторым непродуктовым магазинам, но при условии строгого соблюдения санитарных правил.