Рио-де-Жанейро: как пожарный веселит жителей

Бразильский пожарный Элиельсон Сильва в полной выкладке играет популярные мелодии, чтобы поднять настроение находящимся в самоизоляции жителям Рио-де-Жанейро. Иногда, чтобы быть ближе к обитателям высотных домов, Сильва поднимается к ним на пожарной лестнице. Благодарные слушатели аплодируют стоя.
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