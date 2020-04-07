Рио-де-Жанейро: как пожарный веселит жителей

Бразильский пожарный Элиельсон Сильва в полной выкладке играет популярные мелодии, чтобы поднять настроение находящимся в самоизоляции жителям Рио-де-Жанейро. Иногда, чтобы быть ближе к обитателям высотных домов, Сильва поднимается к ним на пожарной лестнице. Благодарные слушатели аплодируют стоя.