Как вернуться домой? Тысячи людей заблокированы за границей

Франция начала вывозить своих граждан - туристов или экспатриантов - оказавшихся заблокированными в Австралии из-за пандемии COVID-19. Для этого власти зафрахтовали три Аэробуса-380 Qatar Airways. Один вылетел из Перта 31 марта, другой в четверг 2 апреля из Сиднея, третий вылетит в субботу 4 апреля из Мельбурна

120 тысяч французов уже возвращены домой, но ещё 12 тыс остаются в 46 странах после закрытия границ. Эрик Шевалье, руководящий Кризисным центром парижского аэропорта Орли говорит:

"Конечно, люди хотели бы иметь возможность вернуться быстрее; конечно, время от времени возникают трудности, и они задаются массой вопросов, беспокойство растёт - мы всё это понимаем. Но я хочу сказать: сам факт, что мы вернули домой 120 тыс человек, говорит о том, что мы действуем активно".

В Германии также создан специальный кризисный штаб. Он занимается возвращением на родину соотечественников, которые не смогли вылететь из-за отменённых рейсов, закрытых границ или, как в Индии, из-за комендантского часа. Поступают сообщения о том, что в некоторых странах стали очень враждебно относиться к европейцам, опасаясь, что они могут быть заразны.

Правительство ФРГ готовит крупнейшую в истории репатриационную операцию по возвращению сограждан, застрявших за границей: 183 тыс человек уже вернулись домой, и тысячи ещё ждут своей очереди, в том числе 2 тыс в Перу и 4 тыс в ЮАР. Кризисный центр работает круглосуточно, но возникают всё новые проблемы: страны расширяют ограничения на въезд, и немецкие самолёты уже не могут совершать посадку в некоторых аэропортах.

"Мы просим вас проявить терпение. Мы работаем над этим, мы уже нашли решения для множества ситуаций, так будет и впредь", - обещает соотечественникам министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс.

Ранее стало известно о том, что граждане из стран Средней Азии застряли на несколько дней в аэропортах Москвы. Из Новосибирска не смогли вылететь около 200 граждан Киргизии после того, как Бишкек и Москва закрыли границы и остановили международные рейсы. Некоторые из них заявили о намерении объявить голодовку после того, как киргизские СМИ сообщили, что проблема решается, и они якобы размещены в отелях.