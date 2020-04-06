25 тысяч россиян застряли за границей

В полночь 4 апреля Россия полностью приостановила авиасообщение, чтобы, как объяснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, предотвратить новую волну заражения. В результате по меньшей мере 25 тысяч россиян оказались в буквальном смысле между небом и землей.

Некоторые рейсы внезапно отменили ещё в конце марта. Кто-то застрял в транзитных зонах, кто-то ждёт в отелях. Люди сутками сидят в чатах, заполняют формы, и вопрос у них только один — как вернуться домой.

Татьяна, Таиланд:

"Страшно от неопределённости. Я не понимаю, когда я смогу вернуться в Россию, я не понимаю, каким образом я смогу вернуться в Россию".

Юлия, Таиланд:

"Мы боимся остаться вне закона здесь, мы боимся, что нас выгонят из жилья. Никакой прозрачной информации нет вообще. Это какая-то лотерея — по какому принципу составляются списки на эвакуацию, как в них попасть".

Мария (имя изменено), США:

"Мы сидим в гостинице, никуда не ходим, потому что мы боимся. У меня дома мама, ей 82 года, и я прекрасно понимаю, что даже если я попаду в Россию, то домой я не попаду ещё две недели как минимум. У многих людей такая реакция: "Какого фига вы туда попёрлись". Для меня это вообще шок. У каждого свои причины. Мы хотим домой, мы не бесплатно хотим домой, у нас билеты куплены".

Владимир, Турция:

"Дней 4-5 можно спокойно продержаться. Несколько недель — возможно, но судя по тому количеству денег, которое выделило правительство МИДу — 500 млн. — их тому количеству граждан за рубежом надолго не хватит".

В российском правительстве отметили, что задержки были связаны как с необходимостью чётко организовать приём россиян в аэропортах, так и с безответственностью некоторых туристов.

Михаил Мишустин, премьер-министр России:

"Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. К сожалению, оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись. Самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь, на них попасть не могли".

Галина Полонская, Euronews:

"Сегодня глава правительства Михаил Мишустин заявил, что уже вечером рейсы для вывоза ждущих вылета за рубежом возобновят. График будет опубликован на сайте стопкоронавирус".