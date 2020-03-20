Вирус, заставший мир врасплох

С момента появления новый коронавирус, без преувеличения, застал мировое сообщество врасплох. Информация о серьезном заболевании в Китае, передаваемом летучими мышами, в первые недели эпидемии казалась экзотической. Как и уточнение, что промежуточным звеном при передаче вируса человеку мог стать панголин - родственное броненосцу и муравьеду плацентарное млекопитающее.

Но уже очень скоро вопрос о животном происхождении вируса отодвинула на второй план его невиданная скорость распространения, а также то, что многие случаи инфицирования так и не получили объяснения.

Меры китайских властей, изолировавших в конце января 11-миллионный Ухань, откуда пошла эпидемия, многим показались радикальными, как и строительство больницы на тысячу койко-мест за 10 дней. Но уже следующие недели продемонстрировали: власти КНР были абсолютно правы, играя на опережение, это отметила ВОЗ. Коронавирус к тому времени проник во все страны Азии и в Европу.

Италия, потерявшая в борьбе с вирусом драгоценные первые недели и сегодня оказавшаяся на первом месте по числу погибших, - наглядный тому пример. Еще одним подтверждением, что промедление смерти подобно, стал круизный лайнер Daimond Princess, оказавшийся 3 февраля на карантине в японском порту Йокогама из-за китайского пассажира, у которого обнаружили вирус. Через неделю у 130 пассажиров диагностировали Covid-19, еще через неделю - у 454.

Сегодня эксперты единодушны: к профилактическим и карантинным мерам следует относиться со всей серьёзностью. "Люди не понимают, что единственный способ сдержать вирус - это полная изоляция и жёсткие ограничения на передвижение, - говорит Николас Локер, вирусолог из университета Суррея. - У нас нет вакцины, нет противовирусных препаратов. Власти должны донести до каждого послание о необходимости сидеть дома. Они должны найти общий язык со всеми поколениями: как с молодежью, так и с пожилыми людьми".

Сегодня, три месяца спустя, никто не сомневается в серьезности сложившейся ситуации. Новый вопрос у многих на устах: может ли она еще больше усугубиться и что делать тогда?