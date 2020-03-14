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В Китае и Южной Корее эпидемия коронавируса идет на спад

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 Мария Горковская
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В Китае и Южной Корее эпидемия коронавируса идет на спад
Авторское право  NOEL CELIS/AFP or licensors
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В Китае эпидемия коронавируса идет на спад. В субботу стало известно лишь об 11 новых инфицированных в стране. Накануне скончались 13 из ранее заболевших.

Власти частично сняли ограничения еще с нескольких городов и деревень провинции Хубэй, в которой в декабре были зафиксированы первые случаи заражения. В конце января в изоляции здесь оказались 60 млн человек.

Об улучшении ситуации заявляет и Сеул:. В пятницу в Южной Корее зарегистрировано наименьшее количество новых заболевших за последние три недели - 110. Местные власти не стали сажать на карантин целые регионы, но ввели массовый скрининг населения. Ежедневно тысячи человек проходят тесты на коронавирус.

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