Европа ускорит движение к Целями устойчивого развития ООН

Программа "Реальная экономика" приглашает к разговору о выполнении Европой Целей устойчивого развития ООН, намеченных на 2030 год. Насколько реалистичны задачи (в числе которых борьба с бедностью, изменением климата, поддержание мира и справедливости) и сроки для стран-членов ЕС?

Цели и задачи ООН: Европа засучила рукава

Итак, предложенные ООН 17 целей устойчивого развития рекомендованы мировому сообществу в качестве дорожной карты для обеспечения стабильного и безопасного будущего. 17 обозначенных областей действительно касаются всех, это глобальные проблемы, которые решает человечество: бедность, неравенство, изменение климата, поддержание мира и справедливости... Каждая цель разбита на этапы, которые должны быть выполнены в установленные сроки.

ЕС стремится выполнить намеченную ООН повестку дня к сроку - то есть к 2030 году. Впервые цели устойчивого развития интегрированы в так называемый "Европейский семестр" - речь идет о политике контроля за бюджетами стран-членов с тем, чтобы координировать их экономические усилия, уделяя особое внимание аспектам, необходимым для достижения прописанных ООН целей. Напомним, что уровень развития и прогресса среди стран-членов неодинаков. Ближе всего к выполнению задач устойчивого развития подошли на сегодня Дания, Швеция, Финляндия, Франция, Австрия, Германия и Нидерланды. Труднее всех в Европе этот путь преодолевают Греция, Болгария, Румыния и Кипр.

Датский опыт: движение с опережением

Дания имеет репутацию мирового лидера в сфере освоения альтернативных источников энергии и реализации задач устойчивого развития. Как это отражается на ежедневной жизни людей? Удачный пример - город Сённерборг, который планирует достичь углеродной нейтральности к 2029 году. Проект (ProjectZero) предполагает активную координацию усилий местного бизнес и жителей, а также финансовое партнерство местного муниципалитета и датских энергетически компаний.

Председатель проекта Ханс Ленманн рассказывает: "Смешанный тип финансирования позволяет партнерам эффективно трудиться бок о бок. Наша цель - добиться максимальной оптимизации энергопользования. Мы смотрим, как расходуется энергия на практике, ищем, где можно сократить потребление и выбросы. Нас интересует освоение новых безопасных видов энергии".

По данным наблюдателей, контролирующих переход к углеродной нейтральности, к сегодняшнему дню выбросы двуокиси углерода в городе сократились на 40%. Властям предстоит найти решение в отношении остающихся 700 тысяч тонн. Большие надежды связаны с новым ветропарком; он, говорят специалисты, к 2025 году позволит избавиться от 300 тысяч тонн выбросов.

Местный торговой кооператив, объединяющий несколько супермаркетов, присоединился к проекту перехода на углеродный нейтралитет в 2016 году; тогда был составлен план устойчивого развития бизнеса.

Асгер Нилсьон представляет это объединение магазинов и кафе: "В наших магазинах мы уделяем самое серьезное внимание освещению, тщательно обдумываем организацию пространства. Мы поручили контролирующей компании следить за нашим потреблением электричества, тепла, тем, как мы используем вентиляцию и холодильные установки. Участники кооператива инвестировали в оптимизацию энергопотребления свыше 2 миллионов датских крон, их вложения уже окупились".

Проект накладывает обязательства не только на местный бизнес но и на горожан. Задача номер один - перевести жилищный фонд на безопасные платформу энергообеспечения.

В числе решений - электричество из возобновляемых источников, обращение к фотовольтаике. В авангарде перехода на новый тип энергопользования - социальные кварталы города. Представитель ассоциации социального жилья Йорген Юродерсен говорит об успешном сотрудничестве с властями и энергокомпаниями: "У нас запущен ряд инновационных проектов, в их рамках многое сделано. На выходе мы здорово сэкономили на счетах за электричество, правда, у нас немного выросла арендная плата. Люди охотно сотрудничают и очень довольны преобразованиями".

В Сённерборге проект перехода к углеродному нейтралитету предполагает сближение промышленных потребителей энергии с ее поставщиками. К примеру, в городе строятся два предприятия по производству биогаза. В качестве сырья здесь используют отходы сельхозкомпаний и жилых кварталов.

"У нас есть средства, есть технологии, - признается координатор проекта Ханс Ленманн. - Самое трудное, на мой взгляд - изменить привычки, скорректировать образ жизни так, чтобы добиться экологической безопасности и устойчивости в долгосрочной перспективе. Так, чтобы стат примером другим".

Датский рецепт для Европы

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод готов экспортировать опыт своей страны в переходе на устойчивые принципы развития. Он ответил на вопросы нашего корреспондента.

Euronews: "Итак, какую политическую базу и инструменты должны иметь страны ЕС для достижения целей устойчивого развития к 2030 году?"

Йеппе Кофод: "Во-первых, я думаю, что абсолютно каждая страна, каждое правительство должны выступить с планом действий по задачам-2030, речь прежде всего идет о климатических задачах и о повышении социальной ответственности. Следующий шаг - разобраться с инструментами, необходимыми для решения поставленных задач. Государствам следует создать условия для эффективного сотрудничества с компаниями и инвесторами. Для ряда стран цели 2030 года предполагают болезненные преобразования, например, отказ от ископаемого топлива, которое пока играет важную роль в их экономике. Это требует переподготовки кадров".

Euronews: "Как следует привлекать частный капитал, необходимый для достижения целей устойчивого развития?"

Йеппе Кофод: "Мы в Дании поняли, что "зеленый переход", развитие возобновляемых источников энергии не означает потерю конкурентоспособности и привлекательности для инвесторов, наоборот. Если все правильно организовать, то "зеленые" проекты получат необходимую финансовую поддержку.

После кризиса, когда европейцы массово теряли работу, единственным сектором в Дании, где рост продолжался, была именно альтернативная энергетика. Если грамотно подойти к делу, мы сможем не только помочь окружающей среде, оздоровить климат, но и создать рабочие места, улучшить социальный контекст в странах ЕС".

Euronews: "То есть вы считаете, что "зеленый переход" может осуществиться без потери рабочих мест?"

Йеппе Кофод: "Ясно, что профессии в секторе ископаемого топлива, исчезнут, нам предстоит создавать новые рабочие места. Задача политиков - помочь людям из уходящих отраслей трудоустроиться, попасть в перспективные флагманские проекты. Для этого необходимо наладить переподготовку, предоставить возможность обучения на протяжении всей профессиональной жизни. Одновременно важно думать о молодых, о тех, кто учится сегодня: надо снабдить их знаниями, инструментами для достижения успеха в экономике завтрашнего дня. Нужно решать обе задачи - здесь и сейчас".

Euronews: "В целом вы считаете, что достижение этих целей к 2030 году реально?"

Йеппе Кофод: "Это - трудная задача, не хочу ее преуменьшать. В 70-е годы нефть в датской экономике играла огромную роль, позднее мы решили, что пора от этой зависимости избавляться. И нам это удалось! К 2030 году Дания полностью перейдет на возобновляемые источники энергии. Посмотрите на то, что происходит в мире: Китай активно растет и развивается, там есть спрос на такие технологии. Растет и Индия, без малого полтора миллиарда человек вошли в переходную фазу. Прибавьте к этому Африку. Латинскую Америку... Если мы воспользуемся этим спросом, то создадим рабочие места у нас в Европе".