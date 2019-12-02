ООН ждет экокатастрофы

Планета близка к "точке невозврата". Об этом заявил в Мадриде в день открытия конференции ООН по проблемам изменения климата Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он призвал мировых лидеров проявить политическую волю и предотвратить катастрофические последствия глобального потепления.

"В ближайшие десятилетия нам придется выбрать свой путь. Либо мы капитулируем в полубеспамятном состоянии: "точка невозврата" будет пройдена. Либо мы встанем на путь надежды и долгосрочных решений. Большинство из ископаемых видов топлива будут оставаться на уготовленных им природой местах - в земле, а мир - стремиться достичь углеродной нейтральности к 2050 году", - заявил он.

На переговорах речь пойдет о выполнении условий Парижского соглашения. Документ вступит в силу в 2020 году, заменив Киотский протокол. Тогда же ее должны официально покинуть США. Лишь на бумаге - заявляют американские конгрессмены.

"Мы здесь, чтобы заявить во всеуслышание от имени Палаты представителей Конгресса США: мы все еще привержены соглашению спикер", - заявил ее спикер Нэнси Пелоси.

Со 2 по 13 декабря представители делегаций из почти двухсот стран обсудят повышение уровня моря, ускоренное таяние ледняков, масштабные лесные пожары в Амазонии и Австралии и разрушительные ураганы.